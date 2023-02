“No verán un vestuario estilo ‘disfraz’”: Vanesa Borghi adelanta cómo irá vestida para la Gala de Viña 2023

Cada vez queda menos para la Gala del Festival del Viña del 2023. La denominada “Noche Cero”, se transmitirá en vivo y directo desde a las 22 horas, por los canales TVN y Canal 13. Y esta ceremonia tendrá como temática en esta ocasión, la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente.

Por ello, a los invitados se le dio la opción de que asistan con indumentarias relacionadas con los elementos tierra, agua y aire. O también, se les dio la posibilidad de que se hagan presentes con vestimenta usada, que no haya sido comprada para la ocasión.

Una situación que ha hecho que los famosos que se harán presentes para esta Gala de Viña 2023, se las ingenien de distintas maneras para lucirse en la alfombra roja que se colocará en la Plaza Colombia de la Ciudad Jardín, cerca del Hotel Enjoy. Se espera ver desde telas recicladas a disfraces vinculados a la temática.

Vanesa Borghi en la previa de la Noche Cero

Una figura televisiva que se ha tomado con calma la Gala de Viña 2023, ha sido Vanesa Borghi. Además, que dio un adelanto de su vestuario. “Respecto a mi vestido, será algo acorde a lo que soy y me gusta transmitir. No verán un vestuario estilo ‘disfraz’ o algo que no se podrá utilizar en otra ocasión. Sino que todo lo contrario”, anunció.

Más adelante, la animadora de Sabingo reveló que usará telas poli-recicladas para su indumentaria. “Esperemos que los emprendedores que preparan y venden estas telas logren ser económicamente sostenibles, ya que aún no lo son“, comentó al respecto, a través una storie en Instagram.

Sin olvidar, que en la ocasión, también aprovechó de elogiar a quienes diseñaron su vestimenta. “Todos los que participaron en esta pieza son creadores nacionales que admiro mucho“, afirmó.

Finalmente, tras ello, Vanesa Borghi subió dos stories. Una en la que sale una foto de ella acostada y en la que escribió: “¿Cómo preparo? Día relajado mirando todos los matinales“. Y otra, en la que aparece su pareja y en la que ella señala que “además, me trajeron el desayuno a la cama. ¡No puedo estar más regaloneada!“.