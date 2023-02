“Era muy pesado”: Martín Cárcamo se refirió al desencuentro que tuvo con Adam Levine en Viña 2020

Fue en la edición del año 2020 del Festival de Viña del Mar, en el que se presentó Maroon 5. Había mucha expectación acerca del show que podía brindar esta banda de pop rock estadounidense. Sin embargo, la agrupación liderada por Adam Levine llegó tarde a la Quinta Vergara y brindó una performance pobre.

De hecho, el show de Maroon 5 fue fuertemente criticado. Y no solo por su atraso o por el desgano de los artistas en su presentación, sino que también porque fue sumamente breve, lo que dejó a sus fans decepcionados. Sin olvidar, que además Levine criticó duramente el evento viñamarino.

En ese certamen, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo eran los animadores. Y este último estuvo recientemente en Socios de la parrilla, donde conversó con Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot sobre cómo fue trabajar con esta banda estadounidense. E incluso, reveló un desencuentro que tuvo con ellos.

Así, sobre Adam Levine, Cárcamo aseguró que “es pesado. Es muy pesado el hueón. A mí me sacaron del escenario. Mis hijos fueron a verlo, todos pendientes. Pu**, Adam Levine llega a la Quinta Vergara atrasado. Nosotros tuvimos que rellenar… Un estrés“.

“Ya, empieza a cantar, con cero ganas. Cero, era como estar en la pieza frente a un espejo. No le interesaba nada. Y yo me puse al lado, en el escenario. Pu**, el animador, por cualquier cosa que necesite“, complementó después.

El staff de la banda lo echó

Hasta que, alguien que trabajaba para la banda, lo echó del escenario. “De repente llega un hueón y me dice ‘fuera de acá’. Yo estaba con mi trajecito, con mi Sergio Arias, impecable. Y le digo ‘lo que pasa es que soy el animador, I am the host, cualquier problem debo estar acá’“.

Y finalmente, a pesar de que era el animador y que estaba con toda la disposición a ayudar a Adam Levine y Maroon 5 en caso de que requirieran algún apoyo, a Martín Cárcamo lo expulsaron del escenario. “Le dije, ‘Natural Blond, Rubio Natural, dame una pasada’. Nada. Me dijo ‘fuera’ (…) Me sacaron“, cerró.