“Lo necesito en cualquier trabajo”: Margot Kahl revela sus condiciones para volver a animar un matinal

Hace unos meses, la emblemática conductora de Buenos días a todos, Margot Kahl, regresó a las pantallas, esto luego de estar 16 años alejada de la TV.

En concreto, la ingeniera comercial se encuentra a cargo de Hoy se habla desde octubre, espacio que lidera junto a Yamila Reyna, María Elena Dressel y María José Castro.

En conversación con Página 7 , la comunicadora abarcó los cambios de la televisión desde su salida, añadiendo algunas condiciones que impuso para retornar a la pantalla chica.

“Veo muy poco, pero me leo todo lo que sale en los medios respecto a la TV. Una diferencia importante es que actualmente ya no existe esa gran cosa de farándula, que me parece súper bien”, comenzó diciendo.

“Soy de otra forma, un espécimen bastante extraño dentro del mundo televisivo. Agradezco que el medio me acoja siendo como soy”, agregó riéndo.

“Veo cosas que están exactamente iguales, que me hubiese encantado que cambiaran, también veo cosas distintas”, siguió.

Asimismo, habló sobre los temas de los argumentos en la actualidad. “Creo que la experiencia y el conocimiento del mundo del espectáculo debiese estar condicionado o apoyando eso”, explicó añadiendo que el valor de un programa, también pasa por su capacidad de entretener.

“Hay tantas herramientas para hacer atractivo un tema, desde lo auditivo, visual, los juegos, el humor, que me cuesta entender que algún tema no se pueda hacer interesante y divertido para el público”, añadió.

¿Podría Margot Kahl volver a animar un matinal?