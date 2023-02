“Un sueño hecho realidad”: Vesta Lugg será la telonera de Christina Aguilera en Chile

Recientemente, Bizarro confirmó que Vesta Lugg será la artista que teloneará a Christina Aguilera en sus presentaciones en Chile.

Por su parte, la cantante publicó la noticia a través de sus redes sociales y aseguró que “yo creo que por Cristina, hago música pop. Me encantan sus canciones(…) quería ser como ella. Es un sueño hecho realidad”.

Además, bajo su publicación en Instagram le escribió a la pequeña Vesta: “Oye baby Vesta… we did it (lo hicimos). Vamos a telonear a Christina Aguilera. Nos vemos en el Movistar Arena el 25 y 26 de febrero”, sostuvo.

Cabe destacar que Christina Aguilera se presentará por primer vez en el Festival de Viña 2023 durante la noche del jueves 23 de febrero, siendo el gran debut del certamen viñamarino.

Durante la misma jornada, se presentará Polima Wescoast, el cantante urbano chileno tras un exitoso año musical.

Recordemos que la cantante anglo tendrá dos presentaciones más los días 25 y 26 en el Movistar Arena.