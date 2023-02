¡Magia pura! Neville Longbottom está en el sur de Chile y busca especial compañía

Es una noticia que, de seguro, le gustará a los fanáticos de Harry Potter. Esto porque Neville Longbottom está en Chile.

El actor llegó al país en una nueva visita, luego de andar por estos lados anteriormente, el año 2010, cuando recorrió Santiago.

Ahora, Matthew Lewis está en Punta Arenas, lugar donde se encontraría pasando unos buenos días de vacaciones.

Así lo reveló el mismo en su cuenta de Twitter, donde incluso hizo un especial llamado que sorprendió a sus seguidores.

“Estoy en Chile, justo en el fin del mundo”, dijo el intérprete del adorable mago, recibiendo miles de respuestas.

“Disfruta la Patagonia” “Ven a la Zona Franca y te regalamos un pingüino” y “camina un poco y ven a Argentina”, fue parte de lo que le pidieron.

Sin embargo, la estrella de la saga confesó que tenía otros planes. Y buscaba compañía para ello. “¿Algún fanático o seguidor del Leeds/Bielsa en Punta Arenas viendo el partido en algún buen lugar?”, comentó.

I’m in Chile. Just about at the edge of the world. The scum game is on TV here, but it’s not on in UK. Madness. While we’re on subject, any Leeds/Bielsa fans in Punta Arenas watching the game somewhere good? 👀🇨🇱

— 🇺🇦Matthew Lewis🇺🇦 (@Mattdavelewis) February 8, 2023