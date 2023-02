En el último episodio de Tal Cual, este 6 de febrero, Raquel Argandoña, Patricia Maldonado y María Luisa Cordero fueron las protagonistas. Pero fue la presencia de la conductora de Las Indomables en el puesto de José Miguel Viñuela, lo que más llamó la atención de los televidentes.

Paty Maldonado ocupó el lugar del presentador televisivo de Mega debido a que este último se encuentra de vacaciones. “¿Cómo estás? ¿Estás cómoda?. Ese es el asiento de Viñuela, te lo voy a recordar a cada rato“, le dijo Raquel Argandoña a la expanelista de Mucho Gusto al comienzo del programa.

“Yo siempre he dicho que los asientos, el tuyo y el de Viñuela, tienen algo. Y por supuesto estoy mucho más elevada. En cambio, cuando me siento en el mío, quedo enterrada. El traste me llega al piso“, respondió inmediato, Patricia.

Más adelante, La Quintrala explicó que la conductora de Las Indomables está en la conducción de Tal Cual, debido a que José Miguel Viñuela “está de vacaciones en el sur. Y por eso, esta semana y la próxima nos va a acompañar mi gran amiga Paty Maldonado“.

Raquel a Paty: “En televisión hay códigos”

Ante lo que, la cantante y actriz conocida por ferviente su pinochetismo, contestó: “Quiero hacer una aclaración (…) Quiero aclararte que no solo voy a estar semana: me voy a tomar el programa todo el año, perrita“. Frente a lo que la Raca, inmediatamente replicó: “Me dijeron que ibas a estar reemplazando a Viñuela“.

Sin embargo, Patricia Maldonado insistió. “Yo no reemplazo a nadie, soy única (…) Me contratan para estar aquí, no reemplazo a nadie, ni a Viñuela, ni a Jordi, a nadie“, aseguró.

Finalmente, Raquel Argandoña le hizo una advertencia a su amiga Patricia Maldonado. “Tú dices que eres íntima de Viñuela (…) No le puedes aserruchar el piso a tu amigo, eso no se hace, en televisión hay códigos“, cerró.