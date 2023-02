Pablo Zúñiga habla tras su rutina en el Festival de Las Condes: “Es gente que tiene odiosidad y te crucifican diciendo que fracasaste”

El sábado 28 de enero, Pablo Zúñiga tuvo su gran oportunidad como comediante en el Festival de Las Condes. Se presentaba el mismo día de Gente de Zona y Pailita. Sin embargo, el apuro del público por ver al joven reggaetonero puntarenense y su rutina que nunca logró ganárselo, le significó un mal día.

Al poco minuto de entrar, Zúñiga recibió pifias. Y su rutina solo duró 18 minutos, tras solo lograr en contadas ocasiones hacer reír a solo un sector pequeño de los asistentes. El periodista de humor irónico y de pasos en Gigantes con Vivi, Caiga quien Caiga, Mira quien habla e Influencia humana, se retiró entre chiflidos.

Más adelante, en conversación con La Tercera, Zúñiga defendió su humor y contó que a su rutina siempre le había ido bien. “No existe absolutamente nadie que haya asistido o me haya contratado, que diga lo contrario. Por algo me llevaron hasta tres veces a la misma ciudad y a veces actué dos veces en el mismo lugar”, afirmó.

Luego agregó: “Jamás me han pifiado y jamás ha salido alguien de un show mío indiferente. Por el contrario, a quienes les gusta el humor negro les encanta. En el Festival de Las Condes simplemente no funcionó“.

“No quiero excusarme, pero quizás mi día debió haber sido con Vicentico y Nicole, cuarentones y cincuentones que te escuchan más. El día que yo me presenté no llevaba un minuto y ya me estaban pifiando“, complementó después.

“Es gente que tiene odiosidad”

Posteriormente, el periodista se refirió a las criticas que recibió en las redes sociales. “El nivel de odiosidad en Twitter e ignorancia me llama la atención. Uno ve el currículum de quienes te atacan y no tienen estudios, teoría o respaldo en torno a la comedia. Es gente que tiene odiosidad y te crucifican diciendo que fracasaste“, dijo.

“No quiero ni pensar cuál es el discurso de estas personas que te crucifican, hacia sus hijos cuando fracasen, se caigan o no les resulte algo, ¿o creen que nunca les pasará? Ojalá que no. A los cinco (hijos) míos ya les conté, entienden y me apoyan infinito“, añadió enseguida.

Y Zúñiga, insiste: “No sé por qué (en Las Condes) no funcionó, pero de ahí al nivel de odiosidad, maldiciones que veo, sin conocerme. Sin haber ido nunca a verme a una actuación anterior, es impresionante. Sobre todo de gente que no tiene ninguna autoridad, estudio o algo que avale sus dichos“.

“Esto es solo para pararse”

Tras ello, el comunicador habló de su camino hasta el Festival de Las Condes. “Un detalle que no es para victimizarse. Estuve un año siete meses sin pega, sin eventos de standup. Me presenté en empresas, bares, hoteles y animé eventos y me va la raja. Siempre me vuelven a llamar. La respuesta siempre ha sido altamente positiva“, aseguró.

Finalmente, Pablo Zúñiga señaló que “si creen que por un fracaso voy a parar, olvídenlo. Esto es solo para pararse, si realmente mi rutina no funcionara, obviamente me dedicaría a otra cosa (…) Nos vemos en la próxima actuación, invitados los que quieran ir y los que no, no me maldigan. Simplemente no vayan”.