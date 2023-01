Muere Annie Wersching, la voz original de Tess en el popular videojuego “The Last of Us”

Este domingo 29 de enero se dio a conocer el fallecimiento de Annie Wersching, últimamente conocida por ser la voz original del personaje Tess en el videojuego The Last of Us. La actriz estadounidense dejó de vivir a la edad de 45 años producto de un cáncer.

“Annie Wersching, quien interpretó a Tess en The Last of Us, tristemente ha fallecido de cáncer a los 45 años“, así dio a conocer su deceso la cuenta de Instagram oficial de The Game Awards.

La actriz no solo destacó por su papel como Tess en el videojuego The Last of US (en la serie, el personaje es interpretado Anna Torv), sino que también por su actuación diferentes series importantes. Interpretó personajes en General Hospital, 24, Supernatural, Charmed, Cold Case y en The Vampire Diaries.

Sin olvidar que tuvo apariciones y papeles en franquicias gigantes como el Universo Cinematográfico de Marvel y en Star Trek. En el caso de la última, tuvo una aparición como invitada en la serie Star Trek: Enterprise. En cambio, en Marvel, entre el 2017 y el 2018, destacó en el papel de Leslie Dean en la serie de Hulu Runaways.

La historia de vida de Annie Wersching

Originaria de San Luis, Misuri, Annie Wersching de hecho tuvo su debut como actriz en Star Trek: Enterprise. Mientras que, en su juventud, practicó danza irlandesa, para posteriormente licenciarse en bellas artes y así finalmente sacar una especialización en teatro musical en la Universidad Millikin.

Al fallecer, Annie Wersching dejó viudo al actor y comediante Stephen Full, con quien estaba casada desde el año 2009. Ambos fueron padres de dos hijos, llamados Freddie y Ozzie.