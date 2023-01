“Juzgarlo fuera de tiempo es poco justo”: Denisse Malebrán defiende homenaje a Benjamín Mackenna

Cuando el pasado sábado 14 de enero murió Benjamín Mackenna, el líder de Los Huasos Quincheros, Denisse Malebrán lo despidió con respeto y lo reconoció como “una de las voces más lindas del canto tradicional chileno”. A su vez, también rememoró la vez que le entregó un premio por la trayectoria histórica de su banda.

Por ello, la cantante y vocalista de Saiko recibió variadas críticas. “Ese grupo se burló de los detenidos desaparecidos y los presos políticos en el festival de Viña, cantando la canción El Patito Chiquito“, es un ejemplo de lo que le escribieron tras que ella homenajeara el legado musical de Mackenna.

Semanas después, Denisse no se arrepiente. “Yo no espero que me encuentren la razón en nada porque yo no creo tenerla. Tengo una postura frente a esta temática y creo que se debe separar al artista. Yo creo que juzgarlo fuera de tiempo es poco justo, entendiendo lo que también pasó con el estallido“, afirmó en conversación con TiempoX.

Sobre la canción El patito chiquitito

Más adelante, se refirió a su polémica canción. “Yo no quiero bajarle el perfil a lo doloroso que puede ser para algunas personas, con todo derecho, que haya trascendido lo que más reclama la gente, que Los Huasos Quincheros hicieron una rutina humorística que era El patito chiquito, burlándose de la muerte del presidente (Salvador Allende)”, dijo.

“Por mi propia tendencia política jamás me reiría de algo así. Pero creo que un artista de la talla de Benjamín Mackenna, que nunca, porque yo conozco su carrera como una melómana fanática de la música chilena, nunca participó en política posterior a la dictadura. Nunca lo vi con un discurso de odio manifestarse públicamente“, añadió después.

Luego, agregó: “Creo que represento un porcentaje de personas que cree que se puede separar la obra del artista. Los otros que creen que no, lo respeto“.

“Él es músico y no lo voy a juzgar por sus actos”

Posteriormente, Denisse insistió en su defensa al difunto líder de Los Huasos Quincheros. “Un artista que tuvo 70 años de trayectoria, que hizo más de 50 discos, que llevó el nombre del país en distintos momentos. Que es tan importante para el campo chileno porque tengo familia en el campo y es algo que sé. ¿Por qué le vas a negar el derecho a llamarlo músico?“, expuso.

“Hay gente que dice, ‘no, yo no lo puedo reconocer como músico porque participó en la dictadura’. Y hay gente como yo que, independiente que haya participado o no, él es músico y no lo voy a juzgar por sus actos“, complementó después.

Minuto después, la vocalista de Saiko reiteró acerca del fallecimiento de Benjamín Mackenna, que “él tenía el derecho de morir con un reconocimiento como cualquier otro músico, como cualquier artista que fallece, el mismo derecho“.

Finalmente, Denisse Malebrán señala que su postura “es que, independiente de lo que Benjamín pudo haber hecho o no, yo no le voy a quitar el título a nadie. Porque es justamente lo que hizo la dictadura, quitarle el derecho a músicos“.