“Debo ser machista todavía, conservador, momio, facho”: Jaime Campusano encuentra “vulgar” a Chiqui Aguayo

Este viernes 27 de enero empezó el Festival de Las Condes. Una noche que tuvo a Vicentico, Nicole y a la humorista Chiqui Aguayo como protagonistas. Esta última fue la encargada del humor, y mal no le fue. Debido a que la comediante y panelista de Juego Textual logró el peak de sintonía de la noche.

Sin embargo, hubo uno de los presentes en su show, que desde un principio mostró mala disposición hacia esta humorista, ya que la encuentra “vulgar”. Se trata de Jaime Campusano, quien en conversación con Página 7, entregó sus motivos para no tener una buena opinión de la comediante.

“Debo ser machista todavía, conservador, momio, facho, como me quieran llamar“, dijo de entrada el profesor, ante la consulta sobre por qué no le gustaba el tipo de humor que hace Chiqui Aguayo. Mientras que, más adelante, ahondó en sus razones detrás de su rechazo hacia la comediante.

“No me agrada la coprolalia en la boca de los hombres y en la boca de ninguna persona, fuera de la situación coprolálica. Es decir, si me pego con un martillo en el dedo, ‘ándate a la chucha’ (…) No estoy ahí con el lenguaje de ella, ni tampoco estoy mucho con su sectarismo e intolerancia“, explicó.

“Una vez le conversé de Alberto Plaza y ella se metió los dedos en la boca (…) Eso no lo acepto de nadie. No acepto que me hablen mal de la Patricia Maldonado ni de Víctor Jara. Son personas que se han ganado su respeto”, complementó después.

Advirtió a Belén Mora

Posteriormente, el profesor Campusano comparó a Chiqui Aguayo contra humorista. “Es como la Belén, que también de pronto es insolente y descontrolada“, indicó. Y tras ello, le hizo una advertencia a Belenaza, quien se presentará en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

“Anoche con lo del Yerko Puchento en Puente Alto, la Belenaza que tenga mucho cuidado, con todo el cariño que me merece ella (…) Ella fue la que dijo que se iba de Chile si ganaba el Rechazo, lo dijo y no se fue. Va a aparecer por favores políticos con la alcaldesa, no lo puede negar“, afirmó.

Finalmente, Jaime Campusano insistió con sus advertencias a Belén Mora. “Mucho cuidado, porque los fachos también se están poniendo octubristas, a su manera“, cerró.

