“Soy apasionada de la lectura, soy de leer a diario”: María Jimena Pereyra habla de su triunfo en “Pasapalabra”

En el último episodio de Pasapalabra, tras usar un comodín y con incluso tiempo de sobra, María Jimena Pereyra logró completar el rosco. De esta manera, la exintegrante de Rojo, triunfó ante su rival, el actor Pipo Gormaz. Así, pudo hacer que se donaran 8 millones a una fundación de niños con síndrome de Down.

“Fui como participante antes de que empezara esta temporada de famosos. Fui a acompañar a uno de los que estaba en competencia y la productora me comentó que tenían ganas de que fuera, como empezaba estaba temporada de famosos, representando a una fundación“, contó María Jimena a ADN, sobre su llegada al programa de CHV.

Luego, la cantante agregó: “Sin ánimos de hacer el rosco, dije que ‘sí’ inmediatamente. Cuando pensé, ‘¿en qué me metí?’, no sé. Pero vamos. Justo me iba de vacaciones hace una semana, así que aproveché de estudiar. ¿De qué manera? Viendo rosco. Solamente viendo rosco”.

“Y obviamente, practicar el ejercicio de, cómo se llama Pasapalabra, de seguir buscando la palabra en mi mente. Y si la encontraba, memorizarla para después tenerla para la segunda vuelta. Fue pura práctica. Ensayo, ensayo y ensayo“, complementó enseguida.

“Soy de leer a diario”

Más adelante, la panelista de Juego Textual también señaló que le “gusta mucho leer. Soy apasionada de la lectura. Soy de leer a diario. Así que eso. Yo creo que ayuda muchísimo con el tema del vocabulario, con las definiciones… Uno aprende palabras, sinónimos. Y yo creo que tiene que ver con eso, con este hábito que es la lectura“.

Finalmente, María Jimena Pereyra habló de su triunfo. “Fue muy raro. Porque fue en el segundo rosco que hice. Estaba muy feliz porque estaban conmigo en el estudio, la gente que pertenecía a la fundación. Imagínate la felicidad, la alegría para mí, de poder de alguna manera colaborar con esta fundación“, cerró.