El pasado fin de semana, Pailita fue el encargado de cerrar el evento tuerca Terror Las Carreras. Una instancia en la que hubo una exposición de más de 300 automóviles, además de simuladores de carreras, concursos, regalos para el público y un patio de comidas para 1.500 personas bajo techo.

El cantante urbano, quien se presentó el 22 de enero en este evento desarrollado en Espacio Riesco, venía de días antes tener un momento difícil con sus fans en Iquique, luego de exponer que ellos no respetaban sus horas de descanso. Así, en un video viralizado, el artista mostró su hastío por la conducta de sus seguidores.

“Cállense, sino me voy a ir a la chucha. Se los digo de todo corazón, cálmense, a mí me cansa esta hueá. Y no me gusta que me griten. Por favor, cállense, me duele la cabeza brígido. Me duele mucho la cabeza, les pido por favor que se pongan en mi posición, he estado todo el día sacándome fotos“, le dijo Pailita a sus fans.

Y más adelante, también les señaló que “Yo sé que llevan horas acá, me encantaría sacarme fotos con todos (…) Si son verdaderos fanáticos tienen que entenderme, de verdad. Yo soy el único hueón que se da el tiempo para sacarse fotos con todos ustedes“.

Su encuentro amistoso con una pequeña fan

Sin embargo, este domingo 22 de enero, en el evento tuerca, Pailita tuvo un momento de mucho cariño y felicidad con una pequeña seguidora suya. Y es que el artista urbano permitió que la niña subiera al escenario en medio de su show, para que ella lo abrazara y regalarle autógrafos.

En imágenes que posteriormente se viralizaron por TikTok, es posible ver al cantante sentado frente al escenario junto a su pequeña fan. Ella no dejó de abrazarlo, mientras que el reggaetonero puntarenense le firmó la parte trasera de su polera y una gorra.

La niña le expresó al cantante lo mucho que lo quería. A su vez, que Pailita siempre la atendió con una sonrisa y una gran disposición. Lo que finalmente fue premiado con un gran aplauso por parte del público.