En los últimos días, Francisca García-Huidobro se encuentra de vacaciones en República Dominicana, viaje que decidió hacer sola, según compartió en sus redes sociales.

La jurado de ‘Yo Soy’ ha mostrado varios momentos de su travesía en solitario en un lujoso hotel en el Caribe y comentó en su Instagram: “Estás en el hotel todo el día, ha sido entretenido. En la mañana conocí a una gringa muy buena onda, estuvimos conversando un rato y ahora me vine a almorzar sola… sola”, contó.

Sin embargo, la “Dama de Hierro” comenzó a recibir bastantes críticas por no viajar junto a su hijo Joaquín Rodríguez, también retoño del animador Julio César Rodríguez.

Los descargos de Fran

Ante esto, Fran no dejó pasar los malos comentarios y escribió: “A las que juzgan y critican y no aceptan que otra mujer sea independiente libre y tome vacaciones sola sin culpa. Entiendo que hay muchas que no pueden hacerlo, de verdad lo entiendo”, en una storie en Instagram.

Asimismo, aclaró que su hijo estaba con su padre y aprovechó de agradecer al conductor de ‘Contigo en la Mañana’. “No todas tienen un ex tan apoyador como el mío, como el padre de mi hijo, pero vamos que se puede. Salir a tomar un copete con la amiga, irse el fin de semana a la playa, de repente buscar ayuda en una tía, una madrina, la mamá, una hermana, amiga, siempre se puede“, dijo García Huidobro.

Por último, Fran hizo una reflexión sobre la maternidad y se descargó contra los comentarios “insidiosos” que recibió por tomarse vacaciones sola.

“Ser mamá es una elección, no es una condena, así que nadie las critique ni nadie las culpe y a las que insisten, insidiosas, envidiosas y que viven en el siglo XVIII, se retiran de aquí porque ni mis seguidoras ni yo, las queremos”, disparó.

“Aclaro que digo las insidiosas y envidiosas del siglo XVIII porque el 100% de esos cuestionamientos me lo hicieron mujeres”, remató.