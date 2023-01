“No pensamos que esto iba a pasar”: Entremares sorprendió en el Festival de Olmué y desató ola de pifias

De momento, han sido la gran sorpresa de la cuarta y última noche del Festival de Huaso de Olmué. La banda de cueca, Entremares, desató locura entre los asistentes en el Patagual, así como en las redes sociales.

Con un show corto, simple y lleno de romanticismo, los oriundos de Talcahuano hicieron vibrar y bailar a los asistentes al Patagual, y llenaron de comentarios las redes sociales, donde se transformaron en tendencia.

“El cariño de la gente fue increíble, fue algo mágico. Jamás imaginamos este recibimiento, la cueca está más vigente que nunca”, comentó Mauro Stuardo, líder y vocalista de la banda.

Por su parte, Kristel Meyer, otra de las vocalistas del grupo, dijo tras la presentación de Entremares que: “estoy inmensamente feliz, es una bendición”.

Respecto a la pifiadera que siguió al temprano fin de su actuación, la artista expresó que “no pensamos que iba a pasar esto, así es la televisión, vienen más artistas y hay que respetar”.

“Estoy tiritando, emocionada, estoy feliz, fue un sueño hecho realidad”, complementó la cantante.

Mismas palabras que tuvo un emocionado Vicente Stuardo, hijo de Mauro y Kristel: “darle la gracias a toda la gente que nos apoyó, estoy con la adrenalina muy arriba, estaba nervioso”, sostuvo.

Finalmente, otro que analizó lo sucedido en el Patagual fue Américo. El cantante nacional estuvo invitado por Entremares, y no dudó en comentar que: “fueron momentos muy lindos, con un aplauso muy espontáneo. Le pusieron un sello a esta noche final y me siento feliz de que me hayan regalado un trocito del show”.

Los comentarios que dejó Entremares

Cuecas llenas de emoción y sentimientos, letras con sentido, Es hermoso tener el privilegio de escucharlos #Entremares se pasaron!! 👏 👏 🇨🇱 #FestivalDelHuasoDeOlmue — Barbara Calquin M. (@bcalquin) January 23, 2023

Yo soy fan de Maihuen (Los Ángeles). Para mí ellos son los precursores de la cueca romántica y es un agrado #EntreMares los haya alcanzado. #FestivalDelHuasoDeOlmue #FestivalDeOlmue2023 — Edgardo 38% (@OtroCucho) January 23, 2023

Increíble que aún sigan las pifias pidiendo que vuelva #Entremares ❤️❤️❤️ me encanta — Camila.flakiwiz (@flakiwiz) January 23, 2023

Espectacular presentación👏👏maravillosa nuestra bella Cueca ❤️..#Entremares felicitaciones por su gran talento !!! #FestivalDeOlmue2023 — Xanitta (@SitaRose38C) January 23, 2023

Gracias #Entremares, por virilizar la causa,#verdadyjusticiaparatomasito…son grandes y mucho éxito en todo lo que sé le viene.#FestivalDelHuasoDeOlmue pic.twitter.com/k6LRP98hEc — Armando Javier Olivares (@ArmandoJavierO4) January 23, 2023

No….. se pasaron muy poco estuvo. Entremares por fin un grupo que es la esencia del folklore chileno y 1/2 hora…mal ahí TVN #FestivalDelHuasoDeOlmue — Fernandita Espinosa Vega (@FernanditaEspi2) January 23, 2023

Para el próximo Festival, MAIHEN y nuevamente #Entremares POR FAVOR!!!! y désmole el lugar que corresponde. — Alejandra Bugueño Ceballos (@BuguenoCeballos) January 23, 2023