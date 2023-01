"Si me voy preso...": Sergio Rojas es sorprendido con orden de detención su contra

El 19 de enero, Sergio Rojas fue hallado de imprevisto con una orden de detención en su contra. Esto a raíz de que no se presentó a una audiencia producto de la demanda que presentó en contra suya Gisella Gallardo, por sus dichos en Me Late Prime, donde el periodista dijo que ella le rayó el auto a Pinilla.

“Acá muy instalado en tribunales, porque me enteré de que tenía una orden de detención por no presentarme a una audiencia ayer por la demanda que puso en mí contra Gisella Gallardo. El problema es que nunca me enteré de la famosa audiencia”, contó Rojas al comienzo.

Luego, el periodista agregó: “Bueno nada que hacer… Hace tiempo no andaba por acá y las últimas veces era cubriendo casos faranduleros (ríe) Ahora yo soy el demandado…“.

“Por Santa Sara, mientras estamos llenos de portonazos, rojos, asaltos, muertes, la esposa de Pinilla no encuentra nada mejor que usar la justicia por sentirse atacada“, complementó después.

Más adelante, Rojas señaló que está citado por supuestamente “hablar de los malos comportamientos de su marido y cómo ha actuado ella frente a estos. Ciertamente, el mundo al revés… Pero en fin, si piensan que con esto podrán callar nuestro live QTLD (Que te lo digo), están muy equivocados”.

Su live en Instagram continuará

Tras ello, Rojas insistió que continuará con su programa en Instagram. “Porque para relaciones públicas ya hay muchos periodistas y programas que no es el caso de nuestro live. Todos los domingos a las 21.00. Así que a todas las Gisellas, calilas, mojojos, pinilla, natys, solo invitarlas cordialmente a vernos”, afirmó.

“Y si no quieren que hablemos de ustedes, entonces no anden ventilando sus vidas privadas en redes sociales o programas pagados… He dicho, y si me voy preso traigan comida (ríe) ¡A brillar!“, añadió enseguida.

“Dieron una nueva fecha, una nueva hora”

Posteriormente, a través de una storie, Sergio Rojas actualizó su situación, tras haber ido a la audiencia. “Voy saliendo, ahora. Me dieron una copia de la denuncia. Mm nada. Dieron una nueva fecha, una nueva hora (…) Trataron de contactarse con Gisella, no se conectó“, explicó.

“Esto es por haberme referido a hechos públicos, que obviamente, esto es parte del derecho a informar de mi profesión. Yo soy periodista. Así que, nada (…) Ahí les voy a estar contando“, adicionó luego.

Minutos después, Rojas criticó a Gisella. “Pero insisto, creo que los tribunales de justicia, un sistema absolutamente colapsado, están para cosas importantes. Que tienen que ver con el nivel de delincuencia, portonazo, robos, que estamos viviendo de inseguridad. Y no para este tipo de causas“, dijo.

Finalmente, sobre la demanda de la expareja de Mauricio Pinilla, Sergio Rojas comentó que “bueno, cada chileno sabrá cómo utiliza los sistemas y cuánto quiere aportar en la mejoría de nuestro país“.