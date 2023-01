Gloria Benavides desclasifica su despedida del Festival de Viña: no descarta volver a la Quinta Vergara

Gloria Benavides ha estado diez veces en el Festival de Viña del Mar. Su debut fue en 1963, en los inicios del certamen, cuando deleitaba a su público con la “Gotita” y su repertorio juvenil. Luego vendría “La Cuatro Dientes”, su personaje más emblemático, que luego se redujo a “La Cuatro” y mostraba su amor eterno a Antonio “Anthony” Vodanovic.

Sin embargo, su romance con el evento viñamarino terminó en 2002, cuando recibió críticas por interpretar su personaje a tan avanzada edad. Recordemos que en ese entonces, Benavides tenía más de 50 años.

Su adiós sobre la Quinta Vergara no fue planificado y sorprendió al público cantando “La Copucha” muy emocionada, rompiendo una hoja de papel frente al “Monstruo”.

Desde entonces, se centró en Sábado Gigante hasta el final del programa. En la actualidad tiene su cuenta de Instagram en la que comparte sus canciones, fotos del recuerdo y shows que realiza junto a otros referentes de la Nueva Ola.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gloria Benavides (@gloriabenavides_oficial)

El amigo que la llevó al Festival de Viña

En Socios de la Parrilla, Gloria Benavides compartió mesa con su colega Gaby Hernández y ambas recordaron a sus amigos fallecidos. En el caso de la cantante, tuvo palabras para recordar a Jorge Pedreros, director musical y fundador del Jappening con Já, quien murió en 2013.

“Nunca espero recuperarme de la pérdida de un amigo. La partida de un amigo es algo para lo que no hay consuelo”, expresó Gloria. De hecho, Pedreros fue clave en su carrera musical, en especial a la hora de participar por primera vez en el Festival de Viña del Mar.

“Él me llevó a Viña. Yo estaba muerta de susto. Solo quería no salir a Viña, quería enfermarme, me daba pánico. Nunca he sentido seguridad de que la gente me quiere, siempre salgo a conquistar, a luchar por el aplauso”, rememoró la cantante.

A propósito de su presentación final en Viña 2002, Gloria Benavides contó que “Jorge no estuvo conmigo en ese último festival, estaba muy enfermo. Faltó para que me dijera ‘¿Qué estás haciendo?’, faltó cordura. No pensé en el público, en el cariño que me dieron por tantos años”.

Finalmente, la artista no descartó regresar a la Quinta Vergara, ya que ha recibido invitaciones para volver, afirmando que está “empezando a considerarlo”.