Gaby Hernández habla de sus experiencias con las drogas: “Muchas veces me dio la pálida”

Ya se conoció el adelanto del nuevo episodio de Socios de la parrilla. Para esta emisión del programa de Canal 13 conducido por Pedro Ruminot, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, las invitadas estrellas fueron Gloria Benavides y Gabriela “Gaby” Hernández.

Esta última actriz habló de su época más rockera, en la que asistió al Festival de Woodstock y experimentó con varias drogas. Sobre el mítico evento realizado en una granja de 240 hectáreas en Bethel, condado de Sullivan, en el estado de Nueva York, Gaby Hernández no ocultó su fanatismo por un músico.

“Yo vivía en Washington, Columbia, era agosto de 1969 y partimos a Woodstock en dos van. Muchos uruguayos, ocho o más en cada van. Vimos a Jimi Hendrix, que yo me moría por él, a Janis, a Joan Baez. Llovió, nos revolcábamos en el barro“, recordó.

Más adelante, la mujer con recordados pasos en teleseries como Marrón Glacé, Amores de mercado y Pecadores, también se refirió a su experiencia con las drogas. “Se fumaba. Nunca fui exagerada, era de una dosis diaria. Y muchas veces me dio la pálida, porque soy hipertensa y tengo un solo riñón“, afirmó.

“Mi mejor volada fue con hongos alucinógenos en Oaxaca, México. Yo recuerdo que volaba y todos los árboles eran blancos como coliflores. Era maravilloso, yo no quería volver“, añadió después.

Sus paso en las teleseries

Posteriormente, recordó su papel en la teleserie Pituca sin lucas, donde hizo de “Lita”, uno de los personajes más recordados de esta producción de Mega. De hecho, hasta la fecha hay memes acerca de esta actuación de Gaby Hernández. “Mi personaje más querido“, indicó la actriz.

Finalmente, Gabriela Hernández también comentó su rol protagónico en Casa de muñecos, de donde no tiene buenos recuerdos. “Cuando fui protagonista no me fue tan bien, porque me quebré la cadera y tuve que hacer toda la teleserie con muchos analgésicos. No lo pasé bien. No estaba al 100%“, concluyó.