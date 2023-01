Jean Philippe Cretton habla de su arribo al matinal de CHV: “No hay por qué tener miedo a opinar”

El lunes 16 de enero, Jean Philippe Cretton debutó como conductor en el matinal Contigo en la mañana. El rostro de Chilevisión llegó al matinal del canal para ser el reemplazo de Julio César Rodríguez, quien se encuentra de vacaciones. Y más allá de un chascarro, el periodista se ha mostrado muy compenetrado con su compañera Montserrat Álvarez en la conducción.

En entrevista con TiempoX, el también conductor de Podemos Hablar analizó su desempeño y explicó por qué se le vio tan opinante. “Depende más que nada de los formatos con los que uno se encuentra. Recuerdo la época de Mentiras Verdaderas era más factible poder emitir muchas más opiniones sobre diversas temáticas porque de eso hablábamos”, afirmó.

“Yo fui muy opinante en épocas donde todavía no estaba de moda opinar. Pero es algo a lo que yo nunca le he tenido miedo, no hay por qué tener miedo a opinar en una sociedad que se supone que se alimenta de eso, de miradas y visiones contrapuestas“, añadió después.

Su preparación y su relación con Montserrat

Tras ello, Cretton se refirió a su preparación previo a su debut en el matinal de Chilevisión. “Cada vez que tengo que asumir el desafío del matinal me preparo de la manera más respetuosa y profesional posible. Para intentar ser un aporte en un programa que ya funciona y que tiene muy buenos resultados”, aseguró.

“Me informo obviamente en base a la pauta. Pero ya días previos estoy mirando y escuchando noticias de otra manera a la que uno lo hace habitualmente. Igualmente, ahí es cuando agradezco la escuela, el haber estudiado periodismo. Son herramientas que sirven en algún momento y que se utilizan en determinados contextos de la carrera como este”, complementó enseguida.

Más adelante, habló de su relación con su compañera de conducción en Contigo en la mañana, Montserrat Álvarez. “No conversamos antes de partir, pero con la Monse tenemos buena onda hace rato. Ella siempre ha sido cariñosa y receptiva conmigo las veces que me ha tocado estar en el matinal, ya sea reemplazando o promocionando programas”, contó.

“Nos llevamos muy bien. Así que es un fiato que no tiene que obligarse ni presionarse, porque fluye de una manera absolutamente natural“, adicionó finalmente.