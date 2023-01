Blanca Lewin y el hecho más vergonzoso que protagonizó: “Insulté a la mamá de un empleador”

Blanca Lewin viene de tener un difícil 2022. Y es que, a principios del año pasado, vivió el quiebre de su matrimonio con Daniel Matamala. Tras dos años casada y un hijo en común con el periodista, la actriz dejó de ser pareja del rostro de CNN. Una situación ante la que en octubre, en La Divina Comida, evidenció que todavía no la superaba.

“A mí me parece que hablar de algo así, de una separación, cuando ha pasado tan poco tiempo (…) O sea yo creo que es demasiado reciente para mirar con la distancia necesaria y para hablar eso. Porque si lo hiciera me pondría a llorar y no quiero llorar“, dijo al respecto en el programa de Chilevisión.

“Antes me comía los momentos de tristeza o de depresión bien sola, ahora último he aprendido también a pedir ayuda y a darme cuenta de que estoy rodeada de gente que me quiere mucho…“, añadió después.

“Nunca pierdas la oportunidad de quedarte callada”

Tras ello, ha pasado tiempo. Y recientemente, Blanca Lewin tuvo una breve entrevista en la Revista Sábado, donde le hicieron varias preguntas. Una fue sobre la peor vergüenza que ha vivido. “Por Twitter. Sin querer, insulté a la mamá de un empleador. Nunca pierdas la oportunidad de quedarte callada“, respondió.

Más adelante, se le preguntó a la actriz sobre el rechazo amoroso que más sufrió. “El más doloroso es siempre el más reciente“, contestó. Y después, sobre a quienes ella cree que ha defraudado. “A esos amigos y amigos que no sé por qué nunca han venido a mis ñoquis“, afirmó.

Posteriormente, la actriz recordó una de las anécdotas que más gracia le ha causado. “Una vez en un matinal me mandaron saludos, porque supuestamente yo estaba en la clínica tras una crisis nerviosa. Lo chistoso es que vi el saludo mientras estaba en mi trabajo, en la tele que tenía en maquillaje“, contó.

Finalmente, se le consultó acerca de algún trauma de su infancia. “Tengo del año que me pidas“, cerró.