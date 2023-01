Exchica Rojo y actor de Mega construyen lujoso terreno de sus sueños: tiene quincho XL y piscina

Llevan tres años juntos y decidieron que era el momento de invertir en un gran sueño. Tati Fernández, exchica Rojo, y Oliver Borner, actor de teleseries de Mega, se embarcaron en un impresionante proyecto.

Ella tiene 19 años y el 20, y compraron juntos un terreno en Lampa donde están construyendo un espectacular refugio.

Uno en el que ya tienen un quincho XL y una piscina, y que pretenden inaugurar con sus familias en febrero próximo.

Pero, ¿cómo lo lograron? La bailarina y el joven galán contaron a LUN cómo están edificando su ansiado anhelo.

Exchica Rojo y sus ahorros

Así, Tati comentó que ambos habían trabajado desde muy chicos. Y eso ayudó a que juntaran una buena cantidad de ahorros.

“No gastamos en otras cosas… no salimos, no fumamos, no tomamos”, manifestó la también influencer y tiktoker.

De hecho, ya tienen armada no solo la alberca, sino también un salón de 83 metros cuadrados que funcionará tanto para los asados como una cómoda sala de estar.

“Para la casa estamos trabajando con un arquitecto. Ya tenemos una idea, pero va a ser más adelante”, expresaron.

De esta forma, Tati y Oliver siguen adelante con su sueño. Y sus seguidores, que los apoyan desde que ella era una chica Rojo y el actor estaba en producciones como Si yo fuera rico, celebraron con todo su decisión.