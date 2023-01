¿Hola olvidona? El coqueto gesto de Antonio de la Rúa para respaldar a Shakira y su nueva canción contra Piqué

Shakira quiso que ardiera todo. Y lo logró con su nueva sesión junto a Bizarrap, productor argentino que la invitó a colaborar juntos.

Esto de la mano de una canción que ha incendiado el cibermundo, donde lanza dardos contra Piqué, Clara Chía y la infidelidad que terminó con su matrimonio.

Un tema que rápidamente se encumbró en la categoría de himno, donde la colombiana lanza los dardos más duros contra el ex Barcelona.

“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”, “mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también” y “a ti te quedé grande y por eso estás con una igualita a que tú”, son parte de las frases con las que la intérprete se dio un festín contra su ex.

Shakira y el apoyo de Antonio de la Rúa

Toda esta tiradera, como se conoce musicalmente a este tipo de canciones, dejó en llamas a las redes sociales. Tanto que, incluso, apareció un personaje más que inesperado en la historia.

Es que Antonio de la Rúa literalmente resucitó en la existencia de la cantante, al realizar una coqueta maniobra que dejó a todos aún más encendidos.

Esto porque el ex de Shakira, que estuvo con ella más de una década, fue su representante y también se ganó canciones, como Día de Enero, en pleno amor, y Lo que más, tras su ruptura, no encontró nada mejor que darle like al tema con Biza.

ANTONIO DE LA RUA LE DIO LIKE AL POST DE LA SESSION DE SHAKIRA. CERRAME LA 4 QUE ESTAMOS TODOS pic.twitter.com/ro4KUBF8W2 — 𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙜𝙤𝙤𝙨𝙚 ⭐⭐⭐ (@House_Mebarak) January 11, 2023

Una situación que desató a los fanáticos de la mujer del Waka Waka, que multiplicaron los comentarios sobre el hijo del expresidente de Argentina.

A Antonio de la Rua: "Te conocí un dia de Enero…" A Piqué "Te destrui un dia de Enero…"

Se cierra el ciclo. — Carolina🍷 (@Bellealouette) January 12, 2023

A esta hora Antonio de La Rúa pic.twitter.com/ZScJ6QbHiK — Daniel A. Monroy C (@DaniAlejandroM) January 12, 2023

A Antonio de la Rua Shakira le dedico Lo que Mas

A piqué le dedicó te felicito, monotonia, session 53,

A estas alturas podemos ir y darle la mano a Antonito — Parsifal Climacus (@PClimacus) January 12, 2023

De esta forma, de la Rúa se sumó al melodrama mundial de Shakira, Piqué, Clara Chía y ahora Bizarrap, con una movida que hizo pensar a varios sobre si habría o no un acercamiento entre el trasandino y la colombiana ahora que está nuevamente soltera.