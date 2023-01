Kathy Salosny habla de sus posturas políticas: “Yo quisiera una nueva Constitución”

Katherine Salosny estuvo en el último episodio de Juego Textual. En conversación con Sergio Lagos y las panelistas del programa de Canal 13, la exconductora de Buenos días a todos y Mucho Gusto habló de diferentes temas. Se refirió al abuso sexual que sufrió de su padre, a su salida del matinal de Mega y a las veces que la han invitado a participar en política.

En una primera instancia, la otrora rostro de TVN y Mega hizo una reflexión acerca de los libres e inclusivos que son los adolescentes y los jóvenes hoy en día con las diferentes maneras de ser y vivir la vida.”A mí me encanta hoy día lo que está pasando con la juventud. La juventud es súper permisiva hoy. Ojalá hubiésemos vivido nosotros así también“, afirmó.

Más adelante, Kathy fue consultada acerca de si alguna vez se ha sentido atraída por una mujer. “No, no me ha pasado (…) Miento, una vez sí. En una playa en Brasil… Tuvimos como una conexión. Y algo me pasó ahí“, respondió.

“Yo quisiera una nueva Constitución”

Posteriormente, a Katherine Salosny le preguntaron sobre si le han ofrecido algún cargo o candidatura en política. “Por supuesto que sí. Me han tentado. Harto. No una vez, sino que varias veces (…) En un principio sí, me gusta (…) Desde alcaldías ponte tú, a estar en el Senado“, expuso.

Sin embargo, descartó tener interés en meterse a la política. “En este minuto, no (…) Lo que pasa, es que yo creo que estamos en un proceso social muy poderoso. Y siento que para entrar en política hoy, hay que ser súper responsable. Y ahí hay malos vicios que observo que no me gustan“, aseguró.

“Yo quisiera una nueva Constitución, primero. Partamos por ahí (…) A mí me dio mucha pena todo lo que pasó con el proceso constituyente. ¿Qué significó el estallido social? ¿Entonces qué significó que tanta gente quedara ciega? ¿Qué significó tanta destrucción, tanta violencia? De lado y lado. Y todo se fue al tacho“, complementó enseguida.

Finalmente, sobre el proceso constituyente, Kathy Salosny aseguró estar aún decepcionada. “Yo todavía estoy un poquito en shock (…) La verdad es que quedé un poquito sin ganas. Para serte honesta, quedé con una especie de hastío. ¿Pero por qué volvemos a lo de antes? Con un poco a puertas cerradas. No sé, hay algo que no estoy entendiendo“, concluyó.