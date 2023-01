El momento de furia de JC Rodríguez contra los políticos: “Terminan en puras cosas que son ridículas”

Se le vio molesto a Julio César Rodríguez en una conversación con el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) y el senador Juan Luis Castro (PS) en Contigo en la mañana. El rostro de CHV no pudo ocultar su enojo, luego de que el congresista de la coalición Chile Vamos se mostrara reacio a que su partido regresara a la mesa de seguridad del Gobierno.

Todo esto fue a raíz de los indultos que realizó el Presidente Boric, tras los cuales Chile Vamos optó por bajarse de la mesa de seguridad. Ante esto, el conductor de CHV indicó que justamente el fin de la mesa era “limar asperezas” entre los diferentes sectores políticos, ya que se requiere “llegar a acuerdos de todos los sectores, para que esto sí sea realmente rápido y efectivo“.

Frente a esta dichos de JC Rodríguez, el diputado de la UDI enseguida le respondió. “Si el Gobierno quiere que nos sentemos a la mesa de seguridad, nosotros le hemos pedido dos condiciones. Primero, que revoque los indultos, a nuestro entender es posible hacerlo, y segundo, que declare estado de excepción en la macrozona norte“, respondió.

“Pero, ¿por qué pone condiciones para algo que le hace bien a Chile? (…) Eso los retrata a la clase política de cuerpo entero, sentarse en una mesa es por el bien de Chile, no por el bien de Boric, ni del Gobierno. Es que usted eso no lo logra entender, no está en su ADN“, fue la dura réplica de JC Rodríguez.

“La estructura que hay acá nos va a sepultar”

Y luego de que el presentador televisivo insistiera con que la UDI y Chile Vamos deben volver a sumarse a la mesa, Coloma le contestó: “Indultando delincuentes, es difícil. Si el Gobierno se niega a una atribución que para nosotros es esencial para frenar la migración ilegal, que es establecer el estado de excepción constitucional, es imposible“.

Sin embargo, Julio César volvió a interpelar al diputado de la UDI. “Pero siéntense a conversar sobre eso, saquen eso rápido, pero no lo ponga como condición, no puede estar todo el tiempo uno poniéndole condiciones a otro“, comentó.

“Yo le digo de corazón, la estructura que hay acá nos va a sepultar. El chantaje permanente de un sector a otro tiene a la gente hasta la coronilla. De todos los sectores, no solo del suyo, antes era del otro sector (…) Terminan en puras cosas que son ridículas“, añadió finalmente.