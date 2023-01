Es martes se transmitirá un nuevo episodio de Juego Textual. En esta emisión del programa de Canal 13 conducido por Sergio Lagos y con un panel conformado por Katty Kowaleczko, Tita Ureta, Begoña Basauri, María Jimena Pereyra, Pepi Velasco, Chiqui Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, la invitada estrella será Katherine Salosny.

En conversación con las panelistas, la exconductora de Buenos días a todos y Mucho Gusto, hablará de diferentes temas. Del abuso sexual que sufrió por parte su padre, de su romance con Felipe Camiroaga y de su salida del matinal de Mega. Este último episodio, para la expresentadora televisiva, fue su momento más triste en la pantalla chica.

“Fue muy triste cómo me fueron sacando de ahí, eso afecta la confianza, la autoestima, y no quedó otra que retirarse. Creo que en mi caso fue un tema de edad, y además no tenía una buena relación con el productor ejecutivo. Ese último tiempo fue todo muy doloroso, es triste cuando haces todos los intentos por llevarte bien con una persona y no resulta”, dijo Kathy Salosny al respecto, en un adelanto del programa.

Se llevaban mal con ella porque era “feminista”

En ese momento, la exconductora del matinal de Mega, profundizó en su relación con los jefes de programa, y sostuvo que su manera de pensar y vivir era un problema para ellos. “Me sentí cuestionada porque no soy casada, porque no tengo hijos, porque soy feminista y digo las cosas que pienso y cómo las pienso“, afirmó.

“Me decían por interno: ‘Ella, la feminista’. Se te respeta menos cuando no tienes hijos“, añadió enseguida.

Vale recordar que Katherine Salosny estuvo entre el 2013 y el 2018 en Mucho Gusto, donde compartió la conducción del matinal con Luis Jara, en un periodo donde fueron líderes de sintonía. De hecho, en el 2014 ganó el Copihue de Oro a Mejor animadora de televisión.