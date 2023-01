Betsy Camino respondió con full sinceridad su vínculo con dos futbolistas: “No tiene nada de malo”

Betsy Camino fue una de las últimas invitadas al espacio Sígueme y Te Sigo, liderado por Francisco Kaminski en el canal TV+.

Y ahí, Mauricio Israel, uno de los panelistas, empezó a preguntarle por su vida amorosa, enfrentando los rumores de romance que le han colgado en el último tiempo.

Un instante donde la cubana fue consultada por sus vínculos con Mauricio Pinilla y con Esteban Paredes, dos hombres que sonaron como sus posibles pretendientes.

De hecho, sobre el segundo, Sergio Rojas contó en ese momento que la modelo “lo tiene absolutamente embobado por la belleza, la simpatía y el arte amatorio de Betsy”.

Betsy Camino y su verdad

Así, Israel le dijo sin filtro alguno “¿pasó algo con Esteban Paredes?”. Un minuto donde Betsy respondió que “muchas veces me vincularon con él. No somos amigos ni nada. No lo conozco”.

Luego, indicó que “es mentira. Lo que no es, no es. Fue solo un rumor. Siempre me pasa que inventan cosas de mí. Tanto con él como con otros. Como pasó con Mauricio Pinilla, yo estaba en mi salón y me enteré del rumor”.

Eso sí, igual habló bien del exdelantero de Colo Colo. “Yo lo encuentro guapo, pero eso no tiene nada de malo”, manifestó.

De esta forma, Betsy Camino dejó claro que no tuvo mayor relación con ninguno de los dos futbolistas que le colgaron en la prensa rosa. ¿Estará o no ocupado su corazón?