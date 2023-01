Se filtran los sueldos de los actores de “Stranger Things” para la temporada 5

Durante las últimas semanas se ha estado especulando sobre los sueldos que reciben los actores principales de Stranger Things y recientemente se filtraron los sueldos para la quinta temporada.

No hay dudas en torno al éxito que ha tenido la popular serie de Netflix, llegando a posicionarse entre las más importantes de los últimos años. Estrenada en 2016, a día de hoy se mantiene vigente y con miles de fanáticos.

Actualmente, los seguidores están a la espera del desenlace de la historia y cada vez falta menos para conocer el final. Sin embargo, últimamente se ha hablado mucho por razones ajenas a la trama.

En rigor, la situación económica se ha convertido en uno de los intereses del público, siendo bastante controversial. A pesar de la corta edad de la mayoría del elenco, las altas cifras dan mucho de qué hablar.

El salario de los protagonistas

Según consignó el medio Puck News, el reparto principal se reunió con ejecutivos de Netflix para renegociar sus contratos, haciendo énfasis en las remuneraciones.

Además, se detalla que desde ‘La Gran N’ optaron con clasificar a los actores de Stranger Things en cuatro niveles en base a sus sueldos de cara a la quinta y última temporada.

En el nivel más alto estarían Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper), que se llevarían 9,5 millones de dólares. Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Finn Wolfhard (Mike Wheeler) y Sadie Sink (Max Mayfield) formarían el nivel 2, con unas ganancias fijadas en 7 millones de dólares.

En el tercer escalón encontrarían Joe Keery (Steve Harrington), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Maya Hawke (Robin Buckley) y Charlie Heaton (Jonathan Byers). Aquí se embolsarían alrededor de 6 millones de dólares.

Por último, en el cuarto nivel del elenco quedarían el resto de actores. En este último tramo no se especifica la cifra exacta del sueldo. Además, hay que destacar que Millie Bobby Brown es un caso especial, ya que tiene un acuerdo particular con Netflix y no formó parte de esta renegociación.