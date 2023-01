“Cómo nadie va a leer estas 30 palabras”: la furia de Julio César Rodríguez por prontuario de uno de los indultados

La polémica por los indultados presidenciales continúa, luego de que se difundieran durante los últimos días el prontuario criminal de algunos de los beneficiarios.

El que más destacó fue el de Luis Castillo Opazo, que entre 2005 y 2017 tuvo 26 causas jurídicas y cinco condenas por hurto simple y robo con sorpresa, entre otras.

La indignación de JC

Durante la emisión de Contigo en La Mañana, Julio César Rodríguez cuestionó que Luis Castillo haya sido uno de los indultados, ya que tiene un amplio prontuario policial que no se limitó únicamente a delitos en el marco del estallido social.

“Lo que yo no sé, cómo nadie va a leer esto. No es que tengái que leer una cuestión de 87 páginas. Esto tiene que haber estado ahí, son cinco líneas, hue…”, expresó el periodista.

Mientras leía los antecedentes de uno de los indultados, Julio César Rodríguezse sorprendió con que algunos ilícitos hayan sido pasados por alto.

“¿Cómo nadie va a leer estas cinco líneas? Esta es la parte que es inexplicable de todo esto, no se entiende este tipo de desprolijidad“, expresó JC.

“Cuando hay cuestionas engorrosas y dices que eran 1.300 páginas, no sé, pero esta era una hoja. ¿Cómo nadie? Son menos de 30 palabras las que aquí hay. ¿Cómo nadie va a leer estas 30 palabras? Es inexplicable”, continuó.

Sus descargos después de la vocería

Luego de la vocería de la ministra Camila Vallejo, Julio César Rodríguez volvió a recalcar su indignación por el tema indultados.

“La ministra Vallejo acaba de decir que el Presidente no leyó los indultos. ¿De verdad? Quizás lo más relevante que iba a hacer en este primer año… ¿y el Presidente no lo lee? Cerremos la casa por fuera, yo no entiendo nada”.