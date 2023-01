Carla Jara y su triste tercera pérdida de un bebé: “Estaba apostando a mis últimas posibilidades”

No ha sido fácil. Carla Jara lo ha pasado muy mal con la última pérdida que sufrió del bebé que esperaba junto a Francisco Kaminski.

Una dolorosa noticia que dejó devastada a la ex Mekano, ya que esta es la tercera vez que no puede tener a su guagüita.

“Nadie entiende el dolor que se siente. Idas al doctor durante mucho tiempo, miles de exámenes, desgaste emocional y físico, pero ahí estamos dando la pelea una y otra vez para lograr nuestro sueño de volver a ser padres”, dijo en el registro en Instagram, donde documentó su experiencia de fecundación in vitro.

Un proceso que no resultó y donde la actriz tuvo que ser operada de urgencia, perdiendo su Trompa de Falopio derecha, la única que le quedaba.

Carla Jara y su dolor

“Esta vez íbamos súper seguros, porque entre todos los estudios que me hicieron descubrieron que soy intolerante al gluten, así que cambié mi alimentación para desinflamar el cuerpo”, contó a Las Últimas Noticias.

Y agregó que “esta vez mis ilusiones fueron altas, súper altas, porque estaba apostando a mis últimas posibilidades, mis últimos huevitos”.

“Cuando me entero que el huevo estaban en la trompa y había que sacarlo, se me derrumbó el mundo. Abracé al doctor y lloré mucho rato. No podía entenderlo“, relató.

En cuanto a poder probar alguna otra posibilidad, manifestó que “en este momento no pienso en nada más que estar bien, sanar mi cuerpo, sanar mi corazón y mi cabeza antes de pensar en cualquier otra opción”.

Y agradeció tener a Mariano, su primogénito. “Como nos ha costado tanto tener un segundo hijo, me he dado cuenta que él es un regalo de la vida. Es un niño sano, maravilloso, me alegra todos los días, es mi mayor refugio”, expresó.

De esta forma, Carla Jara revivió su triste experiencia, dejando claro que, por ahora, se enfocará en estar bien y cuidar a su pequeño retoño.