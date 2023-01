La emotiva reflexión de Carla Jara tras la pérdida de su embarazo: “Pero ahí estamos, dando la pelea una y otra vez”

Recientemente, se dio a conocer que Carla Jara tuvo que ser intervenida de urgencia tras sufrir la pérdida de su embarazo. Una dura experiencia para la actriz y exbailarina de Mekano, quien a través de sus redes sociales, hizo una sentida reflexión sobre lo vivido. Esto, luego de que la implantación in vitro a la que se sometió no tuviera el resultado esperado.

“Acá un resumen de lo que fue este proceso… Lo comparto porque somos miles las mujeres que luchamos por ser mamás. Algunas lo logran y otras van quedando en el camino como nosotros. Nadie entiende el dolor que se siente… Idas al doc. durante mucho tiempo, miles de exámenes, desgaste emocional y físico“, contó Carla a través de una publicación de Instagram.

“Pero ahí estamos, dando la pelea una y otra vez para lograr nuestro sueño de volver a ser padres“, complementó después, en el post en el que subió un video de todo el proceso.

Más adelante, solidarizó con las demás mujeres que han pasado por lo mismo. “Les mando un abrazo a todas las que están luchando, las que aún no lo pueden lograr, a las que las posibilidades son bajas. A todas. Porque sé lo difícil que es, sé cuantas lágrimas derramamos, porque a veces la plata no alcanza, porque en el camino te dejan de apoyar”, señaló.

Luego, la actriz agregó: “Ánimo, sé que nada consuela, porque nadie tiene una respuesta…“.

Su petición a sus seguidores y amigos

Posteriormente, la exchica Mekano le hizo una petición a sus seguidores y cercanos. “No nos digas ‘todo pasa por algo’. No nos digan ‘relájate y quedarás embarazada’. No nos digan ‘deja de intentarlo y quedarás naturalmente’. ¡No nos digan ‘menos mal tenías pocos meses’ (uno está embarazada desde el primer día y el dolor de la perdida es el mismo)!”, indicó.

“¡No nos digas “eres joven, después lo vuelves a intentar” (la vida pasa rápido, los años pasan, los óvulos envejecen)!“, añadió enseguida.

Agradeció el apoyo y destacó lo importante que ha sido Kaminski

Tras ello, la exintegrante de Morandé con Compañía, agradeció el apoyo que ha recibido junto a su pareja Francisco Kaminski. “Gracias a todos por sus mensajes de cariños. Y recuerden, cuando una mujer y su pareja pierden un bebé, ¡no lo están pasando bien!“, comentó.

Y después, la actriz prosiguió con su mensaje: “¡Pero la vida sigue, tenemos la fortuna de tener un hijo, que amamos con nuestra vida! ¡Por él nos volvemos a levantar y seguimos adelante! ¡Vamos con todo, la vida debe continuar!“.

Finalmente, Carla Jara le dedicó unas dulces palabras a su pareja y padre de su único hijo. “¡Te amo Francisco Kaminski eres el amor de mi vida! ¡Gracias por tu contención, amor y abrazos, contigo todo se hace más fácil!“, cerró.