“La producción más cara vista hasta ahora”: CHV da el golpe y prepararía exitoso reality internacional

Hace rato que algunos piden el regreso del formato reality a nuestra TV. Y ahora, CHV podría cumplir el deseo de los amantes de estos programas.

Esto, según los periodistas de Qué te lo Digo, quienes en su live de Instagram aseguraron que el canal estaría casi listo para lanzarse con un nuevo espacio.

“Chilevisión está de cabeza en la producción de Gran Hermano“, afirmó Luis Sandoval, quien reveló la esperada noticia.

Y agregó “es la gran apuesta para este año. Por lo mismo, están apretando el cinturón para invertir toda la plata en este proyecto”.

CHV y su apuesta reality

El reportero manifestó que “está destinado única y exclusivamente a gente ‘NN’, es decir, personas no conocidas. Sería un semillero de nuevos talentos”.

En tanto, Sergio Rojas comentó que, de concretarse el proyecto, “podría ser la producción más cara vista hasta ahora”, con un costo de 30 millones diarios.

Entonces, Sandoval acotó que en la estación de Pedro Montt no solo piensan en esta marca, sino también en revivir otra: nada menos que la de La Granja.

“Si no va Gran Hermano, iría este otro reality show… o quizás emitirán ambos”, señaló el ex Me Late respecto a la producción.

De esta forma, CHV estaría más que listo para lanzarse con el formato reality. Toda una sorpresa para los fanáticos de estos espacios, que añoran verlos nuevamente en pantalla.