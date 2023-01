“Me gusta planchar”: así usa Wolverine el tiempo junto a su familia

El actor australiano, Hugh Jackman, conocido mundialmente por interpretar Wolverine, personaje de los X-Men de Marvel, confesó realizar una particular labor doméstica mientras ve televisión junto a su familia.

El artista, ganador del premio Grammy, se encuentra casado con Deborra-Lee Furness, con quien adaptó dos hijos, quienes en la actualidad tienen 17 y 22 años.

En una entrevista recogida por Las Últimas Noticias, Hugh Jackman relató su vida familiar y expuso que cuando ven televisión le “gusta planchar al mismo tiempo”.

“Tengo una mesa de planchado instalada en el living y necesito poner mucha atención cuando hago ambas actividades (se ríe). Lo mejor que me ha pasado en estos últimos meses es que comencé a usar anteojos”, comentó.

“Ahora estoy feliz porque distingo las imágenes mucho mejor que antes cuando era piticiego gracias a mis nuevos lentes”, agregó.

Además, el actor de Wolverine afirmó que le gusta cocinar y junto a su esposa, les “fascina jugar backgammon”.

La meditación

En esa línea, Hugh Jackman comentó cómo se relaja frente a una agenda tan potente como la de un actor internacional y expuso que es “gracias a la meditación”.

“Para mí significa aceptar la superficie del agua que es nuestra vida diaria. Un día puede estar calmada y hermosa, pero al día siguiente se vuelve temblorosa y traicionera. Sin importar lo que encontremos en la superficie, siempre bajo el agua existe calma a la cual podemos acceder meditando”, expuso.

“He meditado los últimos 30 años y me ha ayudado enormemente porque me preocupan mis hijos. No estoy asustado por mí sino por ellos, por su estado mental, por su educación y por lo que se vive en el mundo actual, incluyendo la ansiedad que nos inunda después de la pandemia”, complementó el actor australiano.

“Todos somos un poco vanidosos”

Finalmente, consultado si le preocupa su aspecto físico, Hugh Jackman, quien hace unos años fue elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo, expresó: “Todos somos un poco vanidosos. Mi físico va cambiando de acuerdo a mis roles”.

“Cuando interpreté a Wolverine durante 17 años, mi imagen era de un hombre alto y delgado, un look que logré asistiendo permanentemente al gimnasio. Cuando tenía 21 años y estaba soltero, nadie me apodaba el hombre más sexy, por lo que cuando me eligieron, realmente no lo creía”, cerró el artista.