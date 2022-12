Paul Vásquez estudiará técnico en enfermería para “profesionalizar mi capacidad de salvar una vida”

Es conocido por muchos, que lo de Paul Vásquez no solo es la comedia. El exintegrante de Dinamita Show también es bombero forestal hace 14 años y además año por medio hace guardia bomberil los 31 de diciembre. El humorista siempre ha tenido presente en su vida lo de buscar salvar vidas, y de ello habló con Eduardo Fuentes en Buenas noches a todos.

“Me he capacitado harto (…) Y en rescate vehicular también se ven tragedias. Durante la emergencia que sufría Viña del Mar nosotros acá en San Bernardo también teníamos nuestras propias emergencias, donde el cuerpo tiene que trabajar y salvar la mayor cantidad viviendas, bienes y vidas posibles“, afirmó sobre su ausencia en la comuna damnificada.

“Trabajar en Bomberos ha sido una bendición para mí. A veces podemos estar en la noche de Navidad y tenemos que salir…“, complementó después.

Fue entonces, que más adelante, contó que ingresó a la carrera de técnico en enfermería. “No quiero entrar, ya me matriculé. El 20 de marzo entro a clases”, reveló. A su vez, que contó que su hijo también estudiará la misma carrera, pero en la AIEP de Valparaíso. “No vamos a ser compañeros“, dijo el Flaco, quien sacará la profesión en la ENAC.

Y su hijo no es el único interesado en el área de la salud, ya que también está el caso de su hija. “Salió de cuarto medio con excelencia académica. Salió cerebrito. Ella quiere medicina“, expuso.

Quiere instalar una pyme y fortalecer la red de urgencia

Tras ello, el humorista dio a conocer sus razones para ser técnico en enfermería. “Por eso yo voy a estudiar. Porque la idea de estudiar, es también profesionalizar mi capacidad que tengo para salvar una vida. Entonces, es para hacer un proyecto de una pyme de poner al servicio una ambulancia, que me genere dinero para poder pagar los estudios de mis hijos”, señaló.

Finalmente, a pesar de que se dedicará a sus estudios y después a la pyme, no abandonará la comedia. “No lo dejaré, pero tampoco me veo con 70 años haciendo humor. Yo quiero aportar para hacer este gran proyecto de crear una red de urgencia“, concluyó.