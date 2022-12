“Jamás quise atacar a mi compañero”: periodista de TVN se defiende tras criticar a colega en vivo

Una extraña situación se registró durante la emisión del noticiero de TVN, 24 Horas, el pasado sábado, lo cual fue catalogado por algunos como “mala onda”.

Esto porque el periodista Danny Linares, encargado de conducir el espacio informativo del canal, criticó duramente a uno de sus compañeros, sin percatarse de que tenía el micrófono abierto.

“Oye, un error haber puesto a este muchacho a hacer móvil en su primer día”, fue lo expresado por el comunicador, momento que no tardó en viralizarse mediante redes sociales.

“Jamás quise atacar a mi compañero”

Ante las repercusiones que tuvo la situación, el propio periodista de TVN salió al paso de las críticas. “A los que me conocen y no les tuve que explicar nada, gracias por sus palabras. A los que no me conocen, también les agradezco sus críticas“, partió.

“Mi frase, captada en el video, iba dirigida a mi jefe. A él yo le decía que fue un error presionar el móvil, creo que todos nos merecemos una adaptación a un nuevo trabajo y no ser exigidos de una al 100%”, agregó.

“En general esa empatía no está en los medios, a mí me pasó en su momento en esa primera vez despachando y la verdad es que nunca lo olvidé por lo mal que lo pasé, por eso hice ese comentario de exigir más de la cuenta en un primer día porque le podría pasar lo mismo a mi compañero”, prosiguió.

Finalmente, Danny Linares sostuvo que “fue un error comentárselo durante el programa, sí. La ropa sucia se lava en casa, pero bueno. De los errores se aprende“, cerró.