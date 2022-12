“Quedan atrapados y solos”: Neme se emociona en vivo por situación de animales en incendio de Viña del Mar

Con centenares de hogares damnificados y al menos dos personas fallecidas, el incendio en Viña del Mar es una tragedia que ha conmovido a todo un país. Una situación que incluye a los periodistas y conductores de TV, quienes al exponerse tanto a estos casos, hasta han soltado lágrimas. Como ocurrió recientemente con José Antonio Neme en Mucho Gusto.

El conductor de Mega, que es un conocido amante de la fauna y especialmente de los canes, no pudo evitar llorar después de ver un perro en el sector afectado, tras haber conocido el caso de una señora y sus animales.

La triste situación de una vecina viñamarina

Esto sucedió, luego de que en la cobertura de Mucho Gusto, un reportero se encontró con una vecina afectada que necesitaba forraje para sus animales, ya que ella tiene dos ovejas. “Tenemos gallinas también. Y bueno, todos los vecinos que tienen perros y gatos que han ido apareciendo gracias a Dios, dentro de toda esta desgracia. Han aparecido los animales“, contó.

“Las sacamos, pero ellas se devolvieron a su lugar. Y nosotros tuvimos que arrancar, ayer en la tarde. Y ahora, bueno, mi hijo anoche vino de una carrera y se dio cuenta de que estaban las ovejas. Es un milagro de Dios”, complementó después.

Más adelante, la señora señaló que para ella, esas ovejas “son mascotas, más los gatos, los perritos, que también… Me falta una perrita. No sabemos si habrá arrancado o no. Pero no la hemos visto para abajo. Espero que haya arrancado mi otra mascotita”.

La pena de Neme

Es justamente poco después de que habló este vecina de Viña del Mar, que el reportero entró a lo que quedaba de su casa, donde dio con gallinas y otros animales muertos. Y entre ellos, aparece un perro blanco, que se movía entre los restos del hogar de la mujer víctima del incendio en la comuna.

“Oh, me dio pena. Ay, qué tonto (…) El perro estaba ahí, en el piso… Qué atroz“, dijo Neme al no poder detener sus lágrimas, después de ver tan duro escenario y a ese pequeño perrito entremedio.

Las razones detrás de su pena

Más adelante, el conductor del matinal de Mega, entregó el motivo de su tristeza. “Lo que me pasa es que, por razones obvias, la vida humana siempre es la más importante. En un escenario de este tipo, con una emergencia, no hay capacidad de pensar ni planificar“, explicó.

“Entonces, lo que dice la señora es que sacó a las ovejas, al gato o al perro y en la carrera tienes que escapar con sus hijos, con tus nietos… Y los animales quedan un poco a la deriva“, añadió enseguida.

Luego, el rostro de Mega agregó: “Ahora, los animales tienen un sentido de supervivencia que a veces es mucho más potente que la del ser humano. Y tienen una capacidad de resistencia además al dolor, que es maravillosa“.

Finalmente, José Antonio Neme expresó que le “conmueve, porque pienso en esos animales que dan vuelta, que no saben qué está pasando, que se les acaba el forraje, quedan atapados y solos“.