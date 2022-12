Exconvencional casi representa a Chile en el Festival de Viña y afirma sentirse “igualmente ganador”

Hasta el 4 de julio, el ingeniero comercial Miguel Ángel Botto se desempeñó como uno de los constituyentes de la Convención Constitucional que redactó un borrador de nueva Constitución que fue rechazado en el plebiscito de 4 de septiembre. Sin embargo, la vida para este hombre de la Quinta Región continuó, e incluso casi llega al Festival de Viña.

Y es que, el también cantautor, reveló que estuvo cerca de presentar a Chile en la Quinta Vergara. Y aunque, las ganadoras fueron las hermanas Daniela y Yorka Pastenes (que forman el Dúo Yorka) con su tema Viento, el exconvencional llegó hasta la última etapa de preselección. Un hecho, que ha llenado de orgullo al ingeniero comercial.

“De decenas de canciones que se presentaron tuve el honor de estar entre los finalistas para representar a Chile en el Festival Internacional de Viña del Mar. No conozco las seleccionadas, sin embargo, les deseo mucho éxito y sentirme igualmente ganador que uno de mis temas haya llegado a instancia“, expuso Miguel Ángel Botto.

“Gracias al Maestro René Calderón Hermosilla por el hermoso trabajo que hicimos del arreglo orquestal. Esta semana la daremos a conocer. Gracias por las buenas vibras de quienes sabían en la etapa en que estábamos. Que tengan hermoso día“, complementó después.

Le canta a adultos mayores en homenaje a su mamá

En otra ocasión, en conversación con Estrella Díaz en su programa en Facebook, el exconvencional igualmente señaló que “estamos terminando un año de harto agotamiento. De harta actividad. De cabro chico que estuvo metido en tantas cosas. Y bueno, pero contento. Estamos terminando un año feliz, gracias a Dios“.

365 días, en los que además de hacer frente a la discusión de la Convención, también perdió a su madre. “No ha sido fácil, perdí a mi mamita hace tres meses, el 14 de septiembre. Y como tributo a ella, me he dedicado durante este último mes, a cantar a mucho adulto mayor en Viña Alemana, en Quilpué, en Concón, y ha sido como mi regalo”, afirmó.

“Y también es un homenaje a mi madre que falleció a los 90 años“, añadió.

Finalmente, Miguel Ángel Botto agradeció el apoyo de su pareja en su aventura musical. “Reconozco que yo tuve el apoyo de mi esposa, porque yo trabajo en un montón de cuestiones, toda la semana. Y ahora empiezo a cantar en un pub, en restaurante en Quilpué“, concluyó.