Eduardo Fuentes y su llegada al Buenos Días a Todos: “Nadie puede hacer una comparación con Felipe Camiroaga”

Este miércoles, Ciudadano ADN conversó con el periodista y animador de TVN, Eduardo Fuentes, quien será el encargado de animar el Festival del Huaso del Olmué 2023.

El comunicador, además, asumirá la conducción del matinal de la estación pública, Buenos Días a Todos, junto a María Luisa Godoy.

“Este año es como cuando uno va en un partido de fútbol y a la mitad le llevan cuatro goles y tú dices ‘esto no da’, y de pronto hay un giro y los dimos vuelta. Así siento en términos de ánimos como ha sido este año, complejo con la situación de La Red, mucha tristeza y viene TVN, que era partir de cero y ha sido muy virtuoso”, expresó el periodista.

“Un descubrimiento”

Y es que para Eduardo Fuentes la llegada a TVN “ha sido un descubrimiento. Sentir que esto que uno ve desde fuera, que es la televisión pública, dentro está muy en el ADN de los trabajadores y todos con orgullo comparten el libro rojo donde están las editoriales y el deber ser de un trabajador de TVN”.

En esa línea, Eduardo Fuentes comentó su llegada a la animación de Buenos Días a Todos y afirmó que “es una de las marcas más reconocidas y queridas para la gente en términos de programas de TV”.

“Cuando surge esta opción, era como lanzarse en bungee, yo sé que hay una cuerda, un equipo, pero es arriesgado, pero me gusta que sea así, mi motivación en la vida es moverme por algo que me obliga a salir de zonas de confort, de buscar cosas que no he hecho”, relató el conductor.

“Por ejemplo, cuando me ofrecieron ‘Mentiras Verdaderas’, me sentí igual de desafiado que ahora, no hacía entrevistas en televisión, venía de programas de entretención, muy lúdicos, y lo pase mal al comienzo, pero después lo pase muy bien”, complementó.

Consultado por su relación con María Luisa Godoy, su nueva pareja televisiva del matinal, Eduardo Fuentes expresó: “Con la Mari hemos tenido un conocernos, olfatearnos, acercarnos bien bonito”.

La figura de Felipe Camiroaga

Asimismo, el periodista se refirió a la figura de Felipe Camiroaga, histórico animador del Buenos Días a Todos y expuso: “Nadie puede hacer una comparación con Felipe, es único en su especie”.

“Puede que alguien compare, pero no es mi afán, no pretendo eso. Felipe es único, nadie se va a aparecer o va a ser igual del punto de vista comunicacional”, reafirmó el animador.

Festival del Huaso de Olmué

Finalmente, respecto a su animación del Festival del Huaso de Olmué 2023, Eduardo Fuentes sostuvo que es un sueño de niño cumplido.

“Hay cosas que a uno lo mueven y a mí desde niño me movía ser conductor de radio y en mi casa andaba con un palo presentando a artistas, entonces siempre estuvo en mi cabeza el Festival de Olmué y de Viña, porque eran los icónicos. Es emotivo que después de 47 años esto se dé”, cerró el comunicador.