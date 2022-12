El 24 de septiembre del año 2019, Weezer se presentó por primera vez en territorio nacional. La banda estadounidense liderada por Rivers Cuomo, tenía su debut en Chile. Tras más de 25 años desde que la agrupación se fundó en 1992, teniendo como referentes a Kiss y a Nirvana, los músicos detrás de hits como Say it ain’t so e Island in the sun, llegaron a Santiago.

Una banda que tuvo en sus comienzos la misión de telonear a la agrupación de Dogstar, del actor Keanu Reeves. Y que en su llegada al país, después de un cuarto de siglo, lo hicieron como estrellas internacionales. Al público nacional que se encontró con Weezer en el Movistar Arena ese 24 de septiembre, se le vio feliz, sudado y afónico de tanto disfrutar sus canciones.

¿Weezer vuelve a Chile?

Y pasado más de tres de ese encuentro entre la agrupación liderada por Rivers Cuomo y sus fanáticos chilenos, parece que el primero aún no olvida el recibimiento que tuvo en Santiago. Y es que, además del éxito que resultó ser la venta de entradas, también durante el concierto sus fans en el estadio corearon todos sus hits.

Sin olvidar, que el propio artista en todo momento mostró un interés por la cultura chilena. Desde hablar sobre las empanadas antes de arribar al país, hasta intentar hilar algunas palabras en español durante su presentación en el Movistar Arena. Por lo que, no es de extrañar, que recientemente, de manera espontánea, volviera a acordarse de Chile.

“Woohoo… Muchos gracias. Te amo también, Chile Conchetumareee… Heating up like a Sopaipilla over here (sic)”, escribió en Twitter, Rivers Cuomo. “Calentando como sopaipilla”, es la traducción de la última en la oración. Ante, la que es importante recordar, que la última vez que se refirió a una comida chilena (empanadas esa vez), visitó el país poco después.

Woohoo.. Muchos gracias. Te amo también, Chile Conchetumareee.. Heating up like a Sopaipilla over here.. 🤗🔥 — Rivers Cuomo (@RiversCuomo) December 18, 2022

Mientras que, lo último que se supo de Weezer, fue su single I want a dog (quiero un perro). Y el hecho de que Elton John puso la canción A little bit of love de la banda estadounidense como una de sus 10 favoritas del año 2022.