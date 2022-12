Matt Healy, vocalista de 1975, se tatuó en pleno concierto

Desde hace un tiempo, la gira de la banda The 1975 ha llamado la atención de sus seguidores, esto por las diversas excentricidades que ha protagonizado su vocalista, Matt Healy.

Esta vez, el cantante quien en su momento comió carne cruda sobre el escenario, y se ha dedicado besar a fanáticos del público, volvió a palestra tras tatuarse en pleno concierto.

En concreto, durante su reciente parada de la gira en Newport, Kentucky, Healy se marcó de por vida, sobre el escenario.

En un video, se puede ver al vocalista acostado en el stage mientras era tatuado en el pecho con un mensaje que dice Soy un hombre, y al terminar procede a tomar un trago de una botella.

Matty getting a tattoo live on stage last night in Kentucky #The1975

pic.twitter.com/mUP1ULArkn

— The 1975 Updates (@The1975_Tour) December 17, 2022