¡Arde Twitter! El ofensivo hashtag con el que criticaron elección de humorista del Festival del Huaso de Olmué

Este lunes el Festival del Huaso de Olmué presentó su parrilla para los días 19, 20, 21 y 22 de enero, cuando la música y el humor retornen a El Patagual.

Y, dentro de los que componen el programa, donde podría abrir los fuegos Mon Laferte, llamó la atención el nombre de uno de los humoristas.

Un hombre que ya estuvo en el Festival de Talca el año 2019, donde obtuvo un gran rating, pero muchas pifias del público presente en el lugar.

Alex Ortíz, conocido popularmente por su personaje de El Flaite Chileno, fue confirmado como uno de los que hará reír en el certamen transmitido por TVN.

Un show hasta donde llegará ya no como el rol que lo hizo famoso, sino que con su propia personalidad e imagen, lo que desató varias críticas en redes sociales.

Así, mientras en el canal estatal se daba el vamos al Festival, de la mano de Eduardo Fuentes e Ivette Vergara, en Twitter los nombres de los invitados sumaban cuestionamientos.

De hecho, el nombre de Alex Ortíz pasó a ser lejos uno de los más comentados, donde incluso los usuarios revivieron un ofensivo hashtag, con el que ya lo habían empapelado durante su actuación en Talca.

“#FOMECONCHETUMADRE”, fue el epíteto con el que se viralizó la mala onda contra el cómico, a solo semanas de que debute en El Patagual.

The Artist Formerly Known As #FOMECONCHETUMADRE https://t.co/OCS2NP5d0a

— Norm (@homeworld) December 12, 2022