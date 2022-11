Muere Irene Cara, intérprete de las reconocidas canciones de Flashdance y Fame

Durante las últimas horas se constató el fallecimiento de Irene Cara, artista reconocida por interpretar las canciones de las películas Flashdance y Fame.

En concreto, la cantante de 63 años, falleció durante la noche de este viernes, en su domicilio en Florida.

La noticia fue confirmada por su representante a Eyewitness News, quien no se refirió a las causa de muerte.

En tanto, la publicista Judith A. Moose expresó que “con profunda tristeza que, en nombre de su familia, anuncio el fallecimiento de Irene Cara”.

“Esta es absolutamente la peor parte de ser publicista. No puedo creer que tengo que escribir esto, mucho menos entregar la noticia. Por favor, compartan sus pensamientos y recuerdos por Irene. Estaré leyendo cada uno de ellos, y sé que ella estará sonriendo desde el cielo. Ella adoraba a sus fans” escribió su representante a través de las redes sociales oficiales de Irene Cara.

This is the absolute worst part of being a publicist. I can't believe I've had to write this, let alone release the news. Please share your thoughts and memories of Irene. I'll be reading each and every one of them and know she'll be smiling from Heaven. She adored her fans. – JM pic.twitter.com/TsC5BwZ3fh

— Irene Cara (@Irene_Cara) November 26, 2022