Rich Robinson de The Black Crowes bajó del escenario a fan golpeándolo con su guitarra

Hace unas horas se volvió viral un registro en el que el guitarrista de la banda The Black Crowes, Rich Robinson, reaccionó de forma agresiva en contra de un fanático que se subió al escenario: lo golpeó en el cuello con su guitarra.

En concreto, esto sucedió durante una presentación de la banda en Melbourne, Australia, momento en el que el grupo se encontraba cantando Stare It Cold.

En el instante, un sujeto subió al stage, y se dispuso a correr entre los integrantes. Ahí, el fanático fue interceptado por los guardias de seguridad para bajarlo, sin embargo, este comenzó a evadirlos para mantenerse arriba.

Fue en ese instante, en el que Rich Robinson se quitó la guitarra y golpeó al hombre en el cuello, logrando bajarlo del escenario.

Asimismo, su hermano, Chris, quien es el vocalista de The Black Crowes, procedió a gritarle al sujeto. La situación fue registrada por diversas persona de la audiencia, quienes compartieron el video en redes sociales.

A man who rushed the stage during a recent Black Crowes concert was met with a guitar to the face courtesy of Rich Robinson: https://t.co/L4HTlfbafu pic.twitter.com/evogoBgy1d

