Soldier, ganadores del World Festival 2022, toman distancia del reggaetón: “El K-pop es completamente sano”

El pasado viernes 18 de noviembre, el público de La Pintana esperaba eufórico por la presentación del campeón mundial de “dance cover K-pop”, el grupo Soldier, en una presentación única que maravilló a los asistentes.

Las reacciones e impresiones de los integrantes del grupo sobre varios temas fueron consignadas por el periódico El País.

El camino al triunfo

Soldier es una agrupación que imita las trabajadas coreografías de las bandas de este género. Se consagraron como los ganadores del World Festival 2022, el mundial de K-pop que se celebra en Changwon, Corea del Sur.

Respecto al triunfo, el líder del grupo de baile, Martín Silva, señaló que “yo siempre les prometí que íbamos a ganar el mundial. Que éramos los mejores, que habíamos entrenado para esto, así que sentí una enorme felicidad y orgullo cuando nos dieron el premio”.

Y es que el camino trazado por Silva no ha sido sencillo. De hecho, comenta que le costó llegar a donde está y “durante años me metí a bandas que se disolvían porque no tenían objetivos claros y no quise repetir los mismos errores”.

La corona de campeones representó que cada integrante recibió cerca de 200 dólares por el primer lugar en la competencia.

La agrupación ya consolida su posición y luego de cuatro años de entrenamiento, varios festivales, eventos y un primer lugar en el mundial de K-pop, ha comenzado a cobrar por presentar su espectáculo.

“No podemos andar diciendo groserías en público”

Para estos jóvenes también es importante la imagen que proyectan para sus fanáticos. Es por esto que Herrera, otro de los integrantes de la agrupación Soldier, comenta que “no podemos andar bebiendo, drogándonos o diciendo groserías en público”.

Y añadió que “nosotros estamos cambiando la comunidad. Aunque sea a una persona de entre 10 mil, podemos mostrarle que hay oportunidades”, dijo Herrera.

Por su parte, Silva fue enfático en su crítica al reggaetón y sostuvo que “a diferencia del reggaetón, que en sus videos enseñan armas y hablan de drogas, de tratar mal a las mujeres y que se vuelvan delincuentes, el K-pop es completamente sano. Es danza, belleza, maquillaje, vestuario”, describe Silva.

Para los chicos se trata de romper con los moldes. Ellos ven que el K-pop surgió como una propuesta contestataria a la sociedad machista surcoreana y eso se puede replicar en todas partes.