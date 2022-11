“Ándante a tu país”: Jorge Alís relata difícil momento que vivió en su llegada a Chile

Este jueves, en el marco de la promoción de su nuevo show de humor, “El inmigrante”, el Ciudadano ADN conversó con el comediante argentino Jorge Alís, quien relató el difícil momento que vivió en su llegada a Chile.

Respecto a su nuevo show, el humorista expuso que “tiene que ver con lo que quedó en la pandemia, la puesta en escena teatral es como si fuera a un estudio de grabación”.

“Siento que estoy mostrando un poco desde donde viene el humor, puedo contar algo triste y de ahí se abre una puerta gigante para reírnos de eso y eso es muy lindo”, agregó.

“Qué hace este we*n acá”

En esa línea, respecto a su vida como inmigrante en Chile, Jorge Alís comentó que no fue fácil instalarse en el país.

“Hace 25 años cuando yo llegué, para un argentino acá en Chile era muy tremendo, todo el mundo te miraba como que hace este weón acá, ándate a tu país. Pero siento que como argentino —que no soy europeo— lo vivo distinto a lo que significa para el inmigrante latino” en general, expuso el comediante.

En ese sentido, Jorge Alís señaló: “Al principio me pasaba que no tenía para comer, tenía una bolsa de arroz que se estaba acabado y hablaba con mi mamá en las cabinas telefónicas de la calle y le decía que estaba bárbaro, sabiendo que no estaba bien, pero lo peor que te puede pasar es volver con la frente marchita como dice Carlitos Gardel”.

Pero el tiempo y con la llegada de sus hijos, el comediante se ha sentido más parte del territorio nacional. “Como inmigrante que soy, también siento esta tierra como mía, tengo a mis hijos acá, tengo tanto arraigo que me provoca muchísima emoción Chile”, dijo.

“El culpable de todo”

Pero no todo es bueno, ya que el humorista, siempre con una voz crítica de la sociedad, apuntó que en la actualidad se ve al inmigrante como el “culpable de todo” lo que pasa.

“Desde ese lugar yo hablo, que somos todos inmigrantes, hasta en tu propia casa eres inmigrante a veces. Si bien viene alguien de Rancagua que le decimos, ‘que es un campesino’, y si vamos a Viña (del Mar) nos dicen ‘oh que el santiaguino se vayan”, ejemplificó.

“Eso es un algoritmo que nos metieron en la cabeza, que nos van educando e informando y es eso, un tipo que baja de un auto chino lo miras de manera distinta que a uno que baja de uno japonés. Hay una necesidad de tener alguien arriba y alguien abajo (…) Como te ven te tratan y eso es tremendo”, complementó el comediante trasandino.

“Yo veo un cambio notorio”

Sin embargo, Jorge Alís es positivo y afirmó que durante este tiempo en el país ha podido presenciar una transformación en la sociedad chilena.

“Yo veo un cambio notorio del ‘no estoy ni ahí’ al ‘no son 30 pesos son 30 años?. La palabra va marcando pautas, huellas que van quedando y claramente en el estallido social, Chile fue el primer puntapié (para el mundo), hay un movimiento de Las Tesis que marca la pauta de un movimiento femenino mundial, entonces de alguna manera ese cambio en Chile existe”, cerró el comediante.

Jorge Alís se presentará en el Teatro Nescafé de Las Artes este 18 y 19 de noviembre con su nuevo espectáculo: “El inmigrante”. Las entradas están disponibles en Ticketek y en la boletería del teatro.