“Me encantaría volver a hacer un programa de humor”: Kike Morandé menciona sus ganas de volver a la TV

Recientemente, Marlen Olivari realizó una transmisión en su cuenta en Instagram, que tenía como sorpresa la aparición de Kike Morandé. El exanimador de Viva el lunes habló de diferentes asuntos con la showoman. Una instancia, en la que aprovechó de referirse al fin de Morandé con Compañía y también a la posibilidad de que vuelva a la televisión.

“Ha cambiado mucho la tele. Nos borraron de una plumada. Si yo no me tengo que convencer, se tienen que convencer los que manejan el canal (…) Si llego a un canal con un programa de entretención, no te pescan. Son todas las entretenciones iguales. Bailan, cocinan hasta que se le queman las ollas cocinando“, sostuvo Kike al comienzo.

Más adelante, el exconductor de Morandé con Compañía se refirió al tipo de show televisivo que le gustaría hacer. “Me encantaría volver a hacer un programa de humor. Y hacer un programa no tan de cabros, un poquito más arriba. Si el mundo no empezó después del estallido o antes del estallido, es de hace muchos años y pasaban cosas entretenidas”, afirmó.

Y posteriormente, se dirigió a los programas que actualmente existen. “Veo uno, y ya me aburro. Sabes lo que me pasa, que programas de conversación hay muchos, y no creo nada. Hasta el más malo es primo hermano de San Ignacio de Loyola, buta que son buenas personas”, señaló.

“Todos pobres. Todos buenas personas. No es creerle o no creerle. Yo creo que es mucho más entretenido, por eso le va bien, a ese programa de La Divina Comida, pero cuando conversan“, comentó Kike Morandé después.

Marlen Olivari le ofreció realizar un programa juntos

Tiempo después, en Tal Cual, Marlen Olivari contó que al exconductor de Mega le planteó la opción de realizar juntos un programa. Sin embargo, él se negó y dio sus razones.

“Yo le dije ‘ya po, Kike, pongámonos las pilas, hagamos una cuestión los dos. ¿Qué te importa? Pasémoslo chancho’. Me dijo: ‘Mira, negra, te voy a decir la verdad, yo no tengo filtro, entonces me tengo miedo’“, relató la showoman.

Finalmente, Olivari reveló qué más le dijo su otrora jefe. “Si voy a la tele o voy a un programa, con todo lo que te quiero, te tengo que decir que no, porque no voy a nada, porque meto las patas. Y después me meto en problemas”, fue lo que le respondió Kike Morandé.