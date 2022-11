Jennifer Aniston se sincera sobre los problemas que ha tenido para ser madre y el acoso que ha recibido

Jennifer Aniston rompió el silencio y habló por primera vez sobre los problemas que ha tenido para ser madre, sincerándose y entregando su verdad desde lo más íntimo.

En conversación con la revista Allure, la actriz hizo importantes revelaciones en torno a este tema del cual se ha especulado durante mucho tiempo, sin tener en cuenta su visión y sentimientos.

Desde el medio titulan esta entrevista y sección especial, con la que la intérprete será portada, diciendo que “Jennifer Aniston no tiene nada que esconder“.

El episodio con Brad Pitt

La infertilidad de la mujer detrás de Rachel Green (Friends) es algo conocido públicamente, pero de lo que no se tiene certeza es sobre las razones. Además, tampoco se tenían declaraciones oficiales de su parte.

Uno de los episodios más icónicos en la vida de la actriz fue su relación y quiebre con Brad Pitt. La prensa rosa persiguió mucho este tema, de donde salieron diferentes rumores.

Los supuestos y las voces mediática apuntaban a que Aniston había priorizado su carrera en Hollywood por encima de tener hijos con el actor. Sin embargo, esto es algo que ella misma se encargó de desmentir.

“Ese relato de que yo era simplemente egoísta, y de que solo me importaba mi carrera… ‘Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo'”, dijo con ironía.

También repasó aquellas teorías que señalan que Pitt la dejó “porque no le daba un hijo”, explicando que “era todo una absoluta mentira. A estas alturas ya no tengo nada que esconder”.

Problemas para quedar embarazada

Aclarando este panorama luego de años en silencio y sin profundizar en el tema, Jennifer finalmente se abrió públicamente para contar la verdad. Incluso adelanta que en un futuro planea escribir sobre esto.

“He pasado años protegiendo mi historia sobre mi fecundación in vitro. Soy muy protectora con estas cuestiones porque me da la sensación de que tengo poco que guardarme para mí misma”.

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo“, agregó.

“Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado“.

Con esto, Jennifer Aniston evidencia que ha tenido verdaderos problemas para ser madre. Lo ha intentado en sus matrimonios, pero aun así no hay cambios.

Una confesión de alivio

Hoy, a sus 53 años, sabe que el panorama es distinto si piensa en quedar embarazada. Pero al mismo tiempo siente un alivio. “Ya no hay más que hacer. Ya no tengo que pensar en eso“, confesó.

Hay que recordar que durante mucho tiempo se levantó falsa información, se habló del tema sin conocimiento y se crearon muchos rumores. En más de una ocasión la actriz se mostró molesta por el hecho y el acoso que sufría.

En esta misma línea, hace algunos años escribió una carta abierta a The Huffington Post, donde hizo sus descargos y expresó su molestia. “Para que conste, no estoy embarazada. Lo que estoy es harta”, comenzaba dicha publicación.

“No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Nosotras determinamos nuestro propio ‘felices para siempre'”, señalaba.