“Entre tener una bolsa de basura y a él al lado”: Participante de Pasapalabra destrozó a Leandro Penna tras criticada participación

Leandro Penna fue uno de los últimos invitados a Pasapalabra. Una instancia donde los famosos son llevados a “ayudar” a los participantes del programa.

Una colaboración que no salió nada de bien y que hizo que Luis Medel, uno de los concursantes históricos del espacio de CHV, lo basureara públicamente.

Esto debido a que el argentino no habría sido para nada un aporte. Una situación de la que los televidentes también se percataron.

“Pa’ que invitan a Leandro Penna, ese hombre no da una”, manifestaron algunos cibernautas, dejando claro que no querían que lo invitaran más.

Así, mientras el trasandino hacía equipo con Karina Álvarez y el chileno Felipe Gamboa, y no le achuntaba a ninguno de los juegos, en Twitter las críticas se triplicaban.

Y apuntaba directamente al chico reality y a que ojalá no fuese más al franjeado animado por Julián Elfenbein. “¿Por qué invitan a ese pelmazo ignorante del Leandro Penna? Ni en Argentina lo pasan”, dijo otro usuario de la misma plataforma.

Leandro penna literal…. No me cae mal pero por dios que perjudica a los concursantes, no es para estos concursos. Me río al verlo pero me da lata que perjudica a los chicos … Que terrible 😂 #pasapalabramundial pic.twitter.com/DNGH7fH4aH

— Andromina (@Andromina5) November 9, 2022