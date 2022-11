En la noche de esta martes se transmitirá la presentación de Kenita Larraín en Juego Textual. Un espacio en el que la numeróloga habló de su trayectoria como médium y de su faceta más personal. En conversación con Sergio Lagos y el panel del programa de canal 13, la otrora Reina del Festival de Viña, se referirá a diferentes episodios de su vida.

Uno de ellos, fue su quiebre amoroso con Iván Zamorano. Fin de una relación que se dio en el año 2004, poco horas antes de que Kenita se casara con el exdelantero del Real Madrid y la selección chilena. Y es justamente, a raíz de esta conflictiva separación, que la numeróloga mostró encontrarse abierta a un posible reencuentro con el otrora futbolista nacional.}

“Me encantaría, sería ideal para mí. Tengo toda la disposición, siempre he estado abierta a esa reconciliación. Pero del otro lado no, y eso lo respeto“, dijo primero Kenita Larraín, sobre la posibilidad de hacer las paces con Bam Bam y de acabar de una vez por todas con los efectos de su polémica separación.

Kenita sobre Iván: “Si algún día se da…”

“Si yo lo llamara sería un poco invasivo, sé que al menos hasta hace poco no me tenía buena ninguno de los dos, ni él ni su señora. Creo que las cosas se dan en el momento en que tienen que ser, y no quiero forzar nada (…) Si algún día se da, sería súper sanador para él, que está feliz con su familia, y para mí, que estoy feliz con mi familia”, declaró finalmente.

Vale recordar que, tanto Kenita Larraín con Iván Zamorano siguieron adelante con sus vidas. El exfutbolista está casado con María Alberó y con ella tuvo dos hijos. Mientras que, Kenita se casó con el empresario Sergio Fabián Ade, con quien tiene una hija.