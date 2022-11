Pailita y su potente reflexión sobre hombres que ejercen violencia física a mujeres: “No son hombres, son basura”

La noche del viernes 4 de noviembre la Teletón dio el puntapié inicial en una concurrida jornada, la cual continúa este sábado 5 de noviembre con el fin de superar la esperada meta en las 27 horas de amor.

En concreto, la finalidad es recolectar 35 mil millones de pesos para ayudar a los niños, niñas y jóvenes que son atendidos por esta caritativa iniciativa. Y uno que estará presente en las dos noches de este evento, es Pailita.

El artista puntarenense cantó anoche en el Teatro Teletón y también lo hará este sábado en el Estadio Nacional. Algo que el mismo confirmó al responder unas preguntas a través de su Instagram. Y en dicha oportunidad, también atendió otras dudas y consultas de sus seguidores. Habló de su carrera, de su situación sentimental y de qué opina sobre variados temas.

Así, en la primera pregunta, se le consultó qué disfrutaba hacer en su tiempo libre. “Mirar películas o series. Jugar, salir con amigos, hacer deporte y crear canciones“, contestó Pailita. Poco después, respondió sobre qué es lo que le da más tranquilidad. “Estar alejado de todo y estar con las personas que quiero“, fue su respuesta.

Contra la violencia de género y apoya a las personas LGBTI

Más adelante, una seguidora le preguntó acerca de su postura hacia los sujetos que le pegan a sus parejas. “Esos hueones no son hombres, son basura. Las mujeres a la primera levantada de voz o mano, debería alejarse de una de esa persona. Hay minas que aguantan mucho y les pasa la cuenta con el tiempo”, afirmó

Y luego, Pailita agregó: “No deberían permitir ninguna hueá. Igual para los hombres, si alguna mujer es violenta, es mejor tenerla de lejos y no responder de la misma forma“.

En otro tema, al autor de Na Na Na también se le consultó su opinión sobre la homosexualidad. “Que todos son libres de hacer lo que les dé la gana. El amor es más fuerte que cualquier cosa. No hay nada más lindo que ver a una pareja feliz, sean del mismo sexo o no, son felices, eso basta”, declaró.

Lo que le gusta de la fama

Más tarde, al joven reggaetonero se le preguntó sobre las consecuencias de su fama y lo que resaltaba de ella. “Lo que más me gusta es que siento que puedo hacer feliz a una persona solo con darle un abrazo, responderle un mensaje. Nunca pensé influir tanto en la vida de las personas que me apoyan, y eso me re sirve y encanta”, respondió.

“No me gusta ver a la gente triste. Yo sufrí mucho de niño y siento que estoy haciendo a mucha gente y niños felices. Sacándolos de la volá o cambiándole el pensamiento para que hagan las cosas bien. Hay muchos que se han acercado diciéndome que los he sacado de la depresión, de la droga, que valoran más a sus cercanos, y eso me llena mucho”, reflexionó después.

Está soltero y abierto a pololear con una fan

Finalmente, Pailita aseguró que está soltero y que le gustaría tener de pareja a una seguidora. “¿Por qué no? Mientras me haga feliz, todo bien. Y si es fan, mejor aún porque me apoyaría y apañaría a todas (ríe). Que se sepa mis canciones y las cantante fuerte (ríe otra vez). Flechao”, remató.