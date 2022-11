“Está muy ligado a un sector político”: Marlen Olivari arremetió con nuevos dichos sobre el feminismo

Marlen Olivari sacó ronchas hace algunas semanas, cuando en un programa habló con Mauricio Pinilla sobre el feminismo en Chile.

Y ahí, la showoman expresó unos dichos que fueron bastante cuestionados en redes sociales, donde no estuvieron de acuerdo con su planteamiento.

“El feminismo es puro show. No se necesita ser feminista para tener éxito en la vida”, dijo la morena, agregando que “una mujer no necesita de toda esa parafernalia para ser destacada”.

Unas declaraciones que ahora la ex Morandé con Compañía abordó en el estreno del nuevo programa de TV+, Sígueme y te Sigo.

Marlen Olivari y el feminismo

Así, la figura fue consultada por Francisco Kaminski respecto a sus dichos. Y ahí comentó que “es súper importante que la gente sepa y que haga memoria y tengan recuerdos, yo siempre he sido una mujer que he apoyado todas las causas de mujeres, de todo Chile. Siempre, toda mi vida he apoyado a las mujeres”.

Y agregó que “la verdad es que yo siempre he apoyado las causas de las mujeres, no sé si las feministas, porque el feminismo es como un extremo, así como el machismo”.

Luego, eso sí, indicó que “yo lo que puedo decir es que respeto absolutamente estos movimientos, lo que sí, quizá puede ser que no me pareció correcto, como mujeres quemaban banderas o se ponían la cola de caballo, se sacaban la bandera del popo”.

“Esas cosas son show y es un show innecesario, pero yo siempre he apoyado a las mujeres y las causas, más que feministas, de las mujeres de todo Chile, no de un sector político, sino que todas las mujeres”, añadió.

Finalmente, Marlen Olivari indicó que “lo que pasa es que el feminismo como tal está muy ligado a un sector político”, expresando que “yo hablaba del show que todos vimos en la televisión, de las cosas no tan bonitas, que se manifestaban en el nombre de todas nosotras, con cosas con las que no nos vimos representadas”.