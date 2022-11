Chris Martin la aplaudió: Coldplay invitó a Tini Stoessel a cantar con ellos en Argentina

Coldplay se encuentra en una larga gira en Argentina. La banda británica tiene agendadas 10 presentaciones en River Plate. Y hasta la fecha, seis de esos shows se han llevado a cabo. El último, con un importante componente sorpresa, luego de que se incluyera en la performance a la cantante argentina Tini Stoessel.

La actriz recordada también por su papel en la telenovela Violetta, de Disney, se robó los aplausos. E incluso, fue ovacionada por el propio Chris Martin en el escenario. De hecho, fue este último artista británico quien invitó a Tini a subirse a cantar con su banda, para asombro de todos los asistentes del concierto, según consignó La Nación de Argentina.

Tini cantó dos temas

Tras subirse al escenario, la cantante argentina interpretó Let Somebody Go, que es una canción que en Music of the Spheres cantan Chris Martin con Selena Gomez (otra joven que se hizo conocida gracias a las producciones de Disney). Y también, Tini entonó su conmovedora balada Carne y hueso, mientras Chris tocaba el piano y el resto de la banda la acompañaba.

Durante la noche en que se vio a Tini Stoessel lucir su look Balenciaga, ella no solo se robó los aplausos de los asistentes, sino que igualmente del propio cantante de Coldplay. “Muchísimas gracias, Tini“, “Perfecto, ¡Gracias a Dios por Tini!” y “Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini“, fuero algunos de los elogios de Chris Martin hacia la cantante argentina.

Sin olvidar, que la cantante no pudo evitar emocionarse. “Buenas noches, Argentina. Hermoso estar acá, muchísimas gracias por esta oportunidad, es lo más lindo que me pasó en la vida“, dijo en algún momento sobre el escenario. Una impresionante colaboración de Tini con Coldplay, que terminó con un cálido abrazo y un fuerte aplauso del público.

Chris Martin diciendo “gracias a Dios por tini” 👸🏻🥹🥹🥹 pic.twitter.com/CdhAJFSJCn — Tini Colombia (@Co_TiniStoessel) November 3, 2022

Antes Coldplay sorprendió a los argentinos con un BTS

Vale acotar que previo a la presentación de Tini Stoessel, Chris Martin había subido al escenario a Kim Seo-jin, cantante de BTS, más conocido como Jin. El integrante de la banda surcoreana interpretó el tema The Astronaut junto a Coldplay, una canción que precisamente BTS hizo con los británicos.